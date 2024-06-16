محافظ الغربية يشارك الأيتام فرحة العيد ويقدم لهم هدايا الرئيس

حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على تقديم التهنئة للأيتام ومشاركتهم الفرحة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك في تقليد سنوي تحرص المحافظة على إقامته كل عيد لإدخال البهجة والسرور على نفوسهم في أول أيام عيد الاضحى المبارك، حيث زار المحافظ إحدى دور الايتام بطنطا مقدما التهنئة لهم بالاضافة الى توزيع هدايا فخامة الرئيس .

وأعرب محافظ الغربية عن سعادته لتواجده بينهم حيث اطمئن على أحوالهم ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، وأطمئن أيضا من المسؤولين بالدار على توافر كل الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفيه للفتيات، موجهاً بحسن معاملتهم وتوفير كافة متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية الكريمة لهم.

وقدم المحافظ العيدية وهدايا فخامة الرئيس لهم ، داعياً المولى عز وجل أن يكون عيداً سعيداً عليهم، مشيراً إلى أن المحافظة لا تدخر أي جهد في تقديم كافة أوجه الدعم لدور رعاية الأيتام كونهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع.

و سادت حالة من البهجة والسعادة على الاطفال بهدايا الرئيس السيسي معربين عن سعادتهم البالغة بهدايا الرئيس، موجهين الشكر لفخامته على هذه اللمسة الطيبة والتي أدخلت البهجة على قلوبهم في العيد.