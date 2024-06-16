صور| بالونات وحلوى للأطفال احتفالا بعيد الأضحى في الأقصر

وسط أجواء من البهجة

وسط أجواء من البهجة، شهد أول أيام عيد الأضحى المبارك في الأقصر، فرحة وسط الأهالي بتوزيع الحلوى والبالونات؛ احتفاءا بالعيد.

ووزعت مؤسسة خير للناس للتنمية والمساعدات الاجتماعية البالونات والحلوى المجانية على الأطفال عقب أدائهم صلاة العيد بالساحات والمساجد ببعض مدن محافظة الأقصر.

وتأتي هذه المبادرة كجزء من جهود تشجيع الأطفال على الصلاة والعبادة، وإدخال السرور والبهجة على قلوبهم في هذه المناسبة المباركة.



وقد لاقت هذه الخطوة استحساناً كبيراً من قبل الأهالي والمرتدين للصلاة في الساحات المساجد، حيث عبروا عن سعادتهم لرؤية الأطفال يستمتعون بتلك اللحظات الجميلة والتي تعكس روح المحبة والتضامن في المجتمع.



و أكد أحمدإبراهيم ،مدير المركز الإعلامي لمؤسسة خير للناس أن الهدف من هذه المبادرة هو تعزيز القيم الدينية لدى الأطفال وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في الأنشطة الدينية والاجتماعية، وتعزيز الروح المعتدلة والتسامح والتآخي في المجتمع. بدورهم، أعرب الأطفال عن سعادتهم الكبيرة بهذه الهدايا والمفاجآت التي تلقوها بعد أداء صلاة العيد، مؤكدين أن مثل هذه اللحظات تشجعهم على الاستمرار في أداء العبادات والمحافظة على القيم الدينية والاجتماعية.

إن تلك اللحظات الجميلة تعكس روح البهجة والفرح في المجتمع، وتؤكد على أهمية إدخال السرور والمتعة في قلوب الأطفال وتشجيعهم على الاستمرار في طريق الخير والعمل الصالح.



شارك في الفعاليات إبراهيم أحمد ،عضو المشاركة المجتمعية ونور إبراهيم،مسؤل التنظيم في الفعاليات.