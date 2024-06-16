الأهلي يحاول انقاذ صفقة زين الدين بلعيد

يحاول الأهلي انقاذ صفقة الجزائري زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة، بعدما شهدت المفاوضات تحولات عديدة في الأيام الماضية رغم الاقتراب من حسمها في الأيام الماضية.

ويفضل المدافع الجزائري خوض تجربة الاحتراف في أوروبا، بعد حصوله على عرض من سانت ترند البلجيكي في الأيام الماضية، ورفضه طلب الأهلي بتفعيل بند الشرط الجزائري في عقده البالغ قيمتها 750 ألف دولار لاتمام انتقاله للقلعة الحمراء.

ويحاول الأهلي اغراء اللاعب الجزائري عن طريق رفع قيمة عقده السنوي لإتمام الصفقة التي طلبها كولر لتدعيم صفوف الفريق في الموسم القادم.

على جانب آخر دافع السويسري مارسيل كولر المدي الفني للاهلي عن مهاجمه الفرنسي انتوني موديست، بعد ظهوره بمستوى متواضع في مباراة فاركو التي فاز بها الاحمر بهدفين مقابل هدف ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر للدوري الممتاز.

وأشار كولر إلى أن الفريق يعاني من أزمة إهدار الفرص منذ الموسم الموسم الماضي وليس بسبب موديست، مشيداً بالمستوى الذي قدمه اللاعب الفرنسي أمام فاركو وحصوله على ركلة جزاء.

وأوضح كولر أنه سيلجأ الي تنفيذ سياسة التدوير بين اللاعبين في المرحلة المقبلة لمواجهة ضغط المباريات، ولكنه لن يفضل اتباع تلك السياسة في مركز حراسة المرمي الذي يضم محمد الشناوي قائد الفريق والحارس الاول بجانب مصطفى شوبير حارس المستقبل.

ويدرس المدرب السويسري عودة محمود عبد المنعم كهربا لقيادة خط الهجوم في مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها بعد غدا الثلاثاء، في الجولة ال 26 ببطولة الدوري الممتاز.