طارق سليمان: شوبير لسه مش الحارس الأساسي.. وبيراميدز منافس الأهلي هذا الموسم

يرى طارق سليمان مدرب حراس المقاولون العرب الحالي والأهلي السابق أن المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم منحصرة بين الأهلي وبيراميدز، أما الزمالك بعيد.



وأشار طارق سليمان في تصريحات تلفزيونية أن محمود أبو السعود كان أفضل حارس مرمي في مصر الموسم الماضي مبديا تعجبه من انضمام المهدي سليمان إلي المنتخب لأنه غير منطقي رغم مستواه المميز مع الاتحاد بسبب عامل السن.

وتابع طارق سليمان أن مصطفى شوبير لسه مش الحارس الأساسي للنادي الأهلي، مضيفا بأن احمد طارق سليمان لم يتعرض للظلم في الأهلي.

وواصل: مصطفى شوبير حارس كويس ورحيل نجلي ليس ظلما ولكنها رؤية فنية مشيرا إلى أن الشناوي لازم يركز عشان يحافظ علي مشاركته أساسيا في ظل تألق مصطفي شوبير.

وتابع: كنت اتمني ضم حارس مثل محمد صبحي أو محمود جاد للمنتخب من أجل الحفاظ علي معدل الاعمار في حراس المنتخب، و الزنفلي مع الداخلية كان الافضل بين حراس الدوري المصري.