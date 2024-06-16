محافظ شمال سيناء يؤدي صلاة عيد الأضحى في ساحة مركز شباب العريش

أدي اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، عدد من القيادات الدينية والتنفيذية والسياسية والشعبية، صلاة عيد الأضحى المبارك في ساحة مركز شباب مدينة العريش.

وأكد الشيخ محمود مرزوق، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أن خطبة العيد في مختلف ساحات الصلاة تناولت سنن العيد وآدابه وأهمية التزاور والتراحم بين المسلمين، وكيفية إدخال الفرحة والسرور على الأيتام والفقراء والمساكين والتوسعة عليهم، والبعد عن الإسراف والتبذير وبخاصة في الطعام والشراب.

وأضاف مرزوق، أن الأعياد أيام خير وبركة ومواسم بهجة وفرحة، حيث تتلاقي الوجوه والقلوب تحفها البسمة والسعادة، لافتا الي ان يوم عيد الأضحى من أعظم أيام الله، وهو فرصة لتوطيد العلاقات الاجتماعية بالتزاور وصلة الارحام ونشر المودة والرحمة بين الناس.



من جانبه أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات، طوال أيام العيد، مع التركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية، مثل الكهرباء والتموين والصحة، ومرافق المياه والصرف الصحي.. معلنًا عن تشكيل غرف عمليات فرعية بكل مديرية، وغرف عمليات مركزية بكل مجلس مدينة، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وباقي الأجهزة والمرافق، لضمان سرعة الاتصال بها، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.



وقدم المحافظ التهنئة لجميع المواطنين من أبناء محافظة شمال سيناء بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيرًا الي أن مختلف مدن المحافظة تشهد مشروعات خدمية وتنموية كبري في شتي القطاعات بتوجيهات من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.