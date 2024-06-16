محافظ جنوب سيناء يشهد احتفالية ليلة عيد الأضحى المبارك بمدينة طور سيناء

شهد اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، الاحتفالية التي أقامها فرع ثقافة جنوب سيناء على مسرح ساحة العلم بمدينة طور سيناء بليلة عيد الأضحى، ضمن برنامجها الفني الخاص باحتفالات عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور اللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، وعلي حمادة رئيس مدينة طور سيناء، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وجموع من مواطني المدينة.

وتضمنت فعاليات الحفلة العديد من الفقرات الاستعراضية، والغنائية، واستعراضات خاصة بالتراث السيناوي، لفرقة الطور للفنون الشعبية، وفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية، و التى نالت إعجاب الجمهور.

وأشاد المحافظ بالفقرات التي جرى تقديمها في الحفل، مؤكدًا على دعمه الكامل للمواهب سواء كانت فنية، أو ثقافية، أو غنائية، أو استعراضية بكافة مدن المحافظة.

وأكد أنه من المقرر أن ينظم فرع ثقافة جنوب سيناء عدة حفلات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بداية من غدًا بمدينة شرم الشيخ،على مسرح شارع السلام وبعد غد بمدينة طور سيناء، مقدمًا التهنئة لجموع مواطني المحافظة بالعيد.

وأعلن المحافظ، أنه سيجري توزيع كميات كبيرة من المواد الغذائية على الموطنين صباح أول أيام العيد أمام ديوان عام المحافظة، إضافة إلى عدد كبير من البونات لشراء المواد الغذائيةالمختلفة مجانا .