محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يؤديان صلاة عيد الأضحى بمسجد الفتح

قدم الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، اليوم التهنئة للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، وذلك خلال تأدية صلاة العيد بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق وسط جموع من المواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، واللواء محمد صلاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، والدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، والمهندس سامى معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة، ولفيف من القيادات الأمنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومديري المديريات بالمحافظة.

وأَمّ المصلون الشيخ مجدى بدران مدير مديرية الأوقاف بالشرقية، صلاة العيد، وخلال خطبته أكد فضل الأعياد في حياة المسلمين كمواسم خير وبركة تفرح فيها النفوس، وتبتهج بها الأفئدة، وأضاف أن قيم التضحية والعطاء تبرز في عيد الأضحى المبارك.

ودعا بدران خلال خطبته المصلين بالحفاظ على آداب وسنن العيد، وأهمها صلة الرحم والإحسان إلى الوالدين،والتوسع في العطاء للأهل والفقراء والأيتام والمحتاجين وزيارة المرضي ونبذ الخصومات والإصلاح بين المتخاصمين.

ومن جانبه تقدم رئيس الجامعة بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجموع الشعب المصري، داعياً المولى عز وجل أن يكون عيداً سعيداً على الجميع، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على وطننا العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما هنأ محافظ الشرقية المُصلين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعياً المولي عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان والإستقرار علي مصرنا الحبيبة في ظل القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية.

وعقب أداء صلاة العيد، تبادل محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق التهنئة بالعيد مع المواطنين، متمنين من الله أن تحمل الأيام القادمة مزيد من التقدم والإزدهار لمصرنا الغالية، كما تم التقاط بعض الصور وسط فرحة كبيرة وسعادة بتكبيرات العيد.