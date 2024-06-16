محافظ الأقصر يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة ابو الحجاج

أدى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، صباح اليوم الأحد، شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة مسجد سيدي أبو الحجاج بمدينة الأقصر، بحضور كل من اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء حسن عبد العزيز مدير أمن الأقصر، واللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر، ووكيل وزارة الأوقاف الشيخ سيد عبدالدايم، ووكلاء الوزرارت المختلفة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة والآلاف من أهالي الأقصر.

وتقدم محافظ الاقصر بالتهنئة لأهالي محافظة الأقصر، وللشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على وطننا العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، وأن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء، مؤكدا على أهمية أن يعمل الجميع من أجل هدف واحد وهو استقرار الوطن ورفعة شأنه.



واستعدت محافظة الأقصر لعيد الأضحى المبارك، باستعدادات مكثفة لكافة الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة، وذلك لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين خلال إجازة العيد.



ووجه " ألهم"، بالتواجد الدائم للقيادات التنفيذية على مستوى المحافظة التى يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين، مشددا على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات النظافة فى جميع الشوارع والميادين ورفع كفاءة الحدائق على أعلى مستوى، وتقسيم العمل إلى ورديات وزيادة أعداد العمال، ورفع كفاءة محيط المساجد على أعلى درجة من الكفاءة، لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري خلال العيد.



كما شدد محافظ الأقصر على تعامل الوحدات المحلية والمراكز والمدن وشرطة المرافق بكل حزم مع كافة أنواع الإشغالات وتكثيف الحملات لمنع أي أعمال مخالفة للقانون وتكثيف الحملات المرورية علي الطرق العامة وفي الميادين لتحقيق أقصي سيولة مرورية.