محافظ الدقهلية يؤدي صلاة عيد الأضحي ويلتقي المواطنين

أدى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأحد صلاة عيد الأضحى المبارك من داخل مسجد النصر بالمنصوره ، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، واللواء عماد المهدي نائب مدير الأمن ، نائباً عن اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية ، والعقيد أ.ح الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة ، والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف ، والدكتور محمد رشوان رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بالدقهليه ، والمهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، و محمد أمين رئيس حي شرق المنصوره ، والمحاسب أحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب المنصوره ، ومديري المديريات ورؤساء المركز والمدن والأحياء .

وعقب الانتهاء من صلاة العيد التقي " محافظ الدقهلية " بالمواطنين وقدم لهم التهنئة ولشعب الدقهلية وشعب مصر العظيم جميعاً بمناسبة عيد الأضحى المبارك متمنيا أن يديم الله سبحانه وتعالى نعمه الأمن والأمان علينا وأن تشهد مصرنا الغالية مزيدا من التقدم والرخاء .

واكد " مختار " علي أن العيد هو يوم فرح وسرور مؤكدا على ضرورة أن ندخل الفرح والسرور علي الأيتام وكبار السن وذوي الهمم في هذا اليوم المبارك وأن ننشر الحب والسلام في هذا اليوم .

وأشار " المحافظ " الي أن اليوم هو يوم النحر وتوزيع الأضحية علي الفقراء والمساكين والاقارب لإدخال السرور عليهم ، وأيضاً هو يوم التراحم فعلي الجميع المبادرة بالعفو والمغفرة ونبذ الخصام وصلة الأرحام وادخال السرور علي الأهل والأصدقاء .

هذا وقد ألقي وكيل وزارة الأوقاف خطبة عيد الاضحي المبارك تحدث فيها عن فضل الأعياد في الإسلام وأنها ايام خير وبركه ومواسم فرحه وبهجة حيث تتلاقي الوجوه والقلوب ، تحفها البسمه الصافية والسعادة الصادقه ، مشيراً إلي أن عيد الأضحي المبارك من أعظم أيام الله ( عز وجل) حيث يقول نبينا الكريم ( صلي الله عليه وسلم) : ( أعظم الايام عند الله يوم النحر ثم يوم القر ) ، كما أشار إلي أن في عيد الاضحي المبارك تنجلي مظاهر الفرح وتتلاقي مواطن السرور حيث يفرح حجاج بيت الله الحرام بأداء مناسكهم بعد أن أتم الله عليهم النعمه وأجزل لهم المثوبة والمنة بطوافهم بالبيت الحرام وسعيهم بين الصفا والمروه .