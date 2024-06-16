انقطاع مياه الشرب بإتميدة بالدقهلية يفسد فرحة العيد

سادت حالة من الغضب أهالى فرية أتميدة التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية، اليوم ، نظراً لاستمرار انقطاع مياه الشرب عن القرية منذ بداية الصيف. بسبب ضعف ضخ المياه من شبكة مياه الشرب وهى أزمة تعود لسنوات طويلة وإزدادت الأزمة فى هذه الأيام حيث تنقطع المياه فى هذا الطقس الحار الذي فاقت فيه درجة الحرارة الخامسة والأربعين معظم فترات النهار بينما يبدأ الأهالي فى ملء خزانات المياه بعد الفجر لتتزود بها لسد إحتياجات اليوم.

ونظم العشرات من أهالي القرية ، وقفة احتجاجية أمام مجلس مدينة ميت غمر، بسبب انقطاع مياه الشرب عنهم.

ورفع الأهالي الشعارات معبرين عن غضبهم من انقطاع المياه، ومنها "احنا بنموت من العطش، نقطة مياه تساوي حياة، أتميدة تستغيث عاوزين نشرب، من أجل قطرة مياه"، مطالبين ، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، بتوفير المياه لهم ومخاطبة رئيس شركة مياه الشرب بالتدخل لحل المشكلة التي يعاني منها المواطنين

يقول فتحى أبورمضان من مواطنى القرية ، المياه مقطوعة بشكل دائم من منازلنا ، لصعوبة وصولها للدور الأرضى حتي باستخدامنا للمواتير لرفعها، وأقوم يومياً بالنزول ومعي عدد من "الجراكن" حتي أحصل علي المياه من سكان المناطق المجاورة لكي نقضي احتياجتنا اليومية .

وناشد أبورمضان ، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بالتدخل الفوري لحل مشكلة الإنقطاع الدائم لمياه الشرب بالقرية، دون مراعاة لظروف الأطفال والنساء والشيوخ واحتياجاتهم .

وأبدي أبورمضان استيائه من عدم ظهور أي مسئول ليوضح لنا أسباب انقطاع المياه وموعد عودتها، متسائلاً: "إلى متى تظل معاناة أهل القرية؟

ويقول محمد السيد من أهالى القرية جميع أبناء قرية أتميدة يعانون العطش منذ أكثر من شهرحيث انقطعت مياه الشرب دون إبلاغنا بأسباب القطع وأصبحنا وأطفالنا لا نجد المياه سواء للشرب أو الاستحمام، فيما طالبت شيماء على بسرعة تدخل رئيس مجلس الوزراء لحل مشكلة مياه الشرب بمركز ميت غمر وقرية أتميدة على وجه الخصوص".

وأكدت ليلى حسين أن أهالى القرية لايجدون المياه وإن وجدت تكون فى جزء من القرية وباقي القرية لايوجد بها قطرة مياه واحدة ونعانى جدا طوال فترات النهار وخاصة ربات البيوت اللواتي يعجزن عن تدبير احتياجات المنزل ويقمن بالسهر طيلة الليل لغسيل الأطباق والملابس وتدبير احتياجات المنزل وهذا يعد مشقة بالغة وأضافت إننا نناشد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتدخل لحل أزمة مياه الشرب بالقرية وأقول له أن أهالى القرية يعانون وهم فى حالة استياء شديد بسبب عدم وجود مياه شرب بالقرية منذ فترة طويلة وقد قمنا بالشكوى للمسئولين بمحافظة الدقهلية ولكن لم يتحرك أحد وهناك عدم مبالاة من رئاسة مركز ومدينة ميت غمر.