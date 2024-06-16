محافظ كفرالشيخ يؤدى صلاة عيد الأضحي المبارك بساحة سيتي كلوب

أدى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ ؛صلاة عيد الأضحي المبارك، بساحة سيتى كلوب، وسط الآلاف من أهالى كفرالشيخ، بحضور اللواء وسام السيسى، مدير إدارة الأمن الوطني بكفرالشيخ، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، والعميد مصطفي شوقي، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، ووكلاء الوزارات، ورؤساء القطاعات الخدمية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة، وعدد من علماء الأزهر والأوقاف، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقدم محافظ كفرالشيخ خالص التهنئة لأهالي وأجهزة المحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمناسبة عيد الأضحي المبارك، داعياً المولى العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات وأن يحفظ مصر الكنانة على مر العصور تنعم بالأمن والأمان والاستقرار والتنمية الشاملة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية .

وقد ألقى خطبة العيد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ الذى أكد فى خطبته أن يوم النحر من أعظم أيام الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أعظم أيام الله يوم النحر ثم يوم القر) رواه أحمد وأبو داود، ومن أفضل القربات التى يتقرب بها العبد من ربه في هذا اليوم الأضحية (ماعمل ابن آدم عملا يتقرب به إلى الله من إراقة الدم ) قال تعالى (فصلى لربك وانحر ) واعلم (لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ) وهنا نتذكر الخليل ابراهيم وولده اسماعيل عليهما الصلاة والسلام عندما رأى نبى الله ابراهيم أن يذبح ولده قائلا (يابنى انى أرى فى المنام انى اذبحك فانظر ماذا ترى قال ياأبت افعل ما تؤمر ).

أوضح "بسيوني " فى خطبته أن الامتثال والاستسلام لأمر الله يأتى بالخير ولا تعجب فأى عقل يدرك أن ولدك عندما يبلغ السعى معك يذبح لم لا يذبح قبل السعى هذا هو البلاء المبين وعلى قدره وشدته تكون المنح والعطايا الإلهية (وفديناه بذبح عظيم)من هنا كانت الأضحية، والاعياد للفرحة والسرور وإدخال البهجة على كل من حرم من أبيه أو أمه (قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون)، فلتكن الأعياد للسعادة بالأهل ومعهم فى ضوء ما أحله الله.

وأشار "بسيوني " فى خطبته أننا نتعلم التضحية والفداء من هذا اليوم فهناك من ضحوا بالنفس والنفيس من أجل الحفاظ على الاوطان هناك عيون ساهرة لا يغمض لها جفن للزود عن حياض تراب الوطن .

مقدماً التهنئة للحضور من قيادات وأبناء كفرالشيخ، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر قيادة وشعبا من كل سوء و مكروه.

وعقب صلاة عيد الأضحي حرص محافظ كفرالشيخ علي تقديم هدايا " الرئيس" والتي تحمل صورة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للمصلين والأطفال، الذين عبروا عن فرحتهم بتوزيع الهدايا بمناسبة عيد الأضحي المبارك.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه تم رفع درجة الإستعداد أيام عيد الأضحي المبارك بالمدن والقرى المختلفة وتكثيف الرقابة التموينية والمرور بشكل دائم على الأسواق والمخابز وتوفير إسطوانات البوتاجاز والسلع الغذائية بالمنافذ، وفتح الحدائق العامة والمتنزهات أمام الجمهور خلال أجازة عيد الأضحي المبارك، وضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل بالشوارع وبمدن ومراكز المحافظة، مشدداً بتوفير الخدمات العامة للمواطنين وتأمين المرافق العامة من كهرباء ومياه وصرف صحي وغير ذلك، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ، والمراكز الطبية والأسعاف لاستقبال أى حالات مرضيه والحالات الحرجة، خلال عيد الأضحي وتواجد الأطباء وفروع الإسعاف .

أوضح محافظ كفرالشيخ، أنه يتم تنفيذ خطة شاملة بالتنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة الرقابية وعمل الحملات ما بين الصحة والطب البيطري ومباحث التموين لتكثيف الحملات المرورية على الأسواق ومنافذ السلع الاستهلاكية ؛ للتأكد من صلاحية كافة السلع الغذائية واللحوم المعروضة، حرصًا على سلامة المواطنين وضمانًا لجودة ما يتم عرضه بالأسواق .