الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بالساحات والمساجد فى البحيرة

أدى الآلاف من المواطنين داخل جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة صلاة عيد الأضحى المبارك، داخل الساحات والمساجد وذلك وسط حالة من البهجة والسرور، احتفالًا بقدوم عيد الأضحى المبارك.

أدى اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام بمحافظة البحيرة صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد التوبة بمدينة دمنهور وذلك بحضور كامل غطاس، السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب أمجد البنا، المستشار العسكري، ومحمد كجك، رئيس مركز ومدينة دمنهور، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة، ورجال الدين الإسلامي بالأوقاف والأزهر والوعظ وحشد كبير من المصلين من أبناء مدينة دمنهور والمناطق المجاورة.

وعقب انتهاء الصلاة قام الدكتور محمد أبوحطب وكيل وزارة الأوقاف، تحدث فيها عن فرحة العيد وأهمية صلة الأرحام وإشاعة السعادة والبهجة في قلوب الآخرين خلال هذه المناسبة السعيدة.

وأضاف الشيخ محمد أبوحطب، أنه لا شكَّ أنّ الأعيادَ فرصةٌ عظيمةٌ لتقويةِ الروابطِ الاجتماعيةِ بينَ الأقاربِ والأرحامِ، والناسِ جميعًا، ونشرِ المودةِ والرحمةِ والأخوةِ، وتقويةِ الصلاتِ وتفريجِ الكرباتِ.

كما شهدت العديد من الساحات ننظيم سحب علي بعض الجوائز، والتي تضمنت خراف وماعز ودراجات وادوات منزلية، وسط حالة من السعادة بين جميع المواطنين، بجميع قري ومدن المحافظة بقدوم العيد المبارك.