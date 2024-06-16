مشاهد جميلة فى شوارع المنصورة.. أهم مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى

عادة المواطنين فى الدقهلية، أن يبدأو إحتفالهم بعيد الأضحى المبارك بصلاة العيد وسط حالة من البهجة والسرور ثم يتوجهون لنحر الذبائح والزيارات العائلية للتهنئة بالعيد وتبادل الهدايا والعيدية ثم يقوموا بالخروج للحدائق والمتنزهات والشواطئ من أجل الإستمتاع بقضاء أوقات طيبة مع أسرهم وقبل هذا وذاك شراء الملابس الجديدة.

يبدأ الإحتفال بصلاة العيد حيث يذهب الصغاروالكبارإلى المساجد للصلاة وهم يرتدون الملابس الجديدة وبعدالإنتهاء من الصلاة يتبادلون التهانى وسط حالة من الغبطة والسرور ثم يرجعون إلى بيوتهم وهنا ينقسم الناس إلى قسمين

الأول هم الذين يقومون بذبح الأضاحى حيث يلتف أهل البيت حول الأضحية وبعدإتمام عملية الذبح تبدأعملية توزيع لحومها على الفقراءوالمحتاجين والأصدقاء والأقارب .

الثانى هم الذين لايذبحون الأضاحى حيث يعودون إلى منازلهم لتناول الإفطارحيث يلتف الجميع حول المائدة وسط حالة من البهجة وبعد الفراغ من الطعام يصتحب الكبار صغارهم للزيارات العائلية لدى أقاربهم وجيرانهم.

ومن أهم مظاهروعادات العيد وخاصة عند الصغاروأكثرها رسوخا هى العيدية والتى يحصل عليها الصغارمن الآباء والأعمام والعمات والأخوال والخالات وخاصة إذا ماكانت من النقود الورقية ذات الطباعة الحديثة التى يفرح بها الصغاركثيرا..

وبعدأن يفرغوا من الزيارات العائلية يرجعوا إلى منازلهم لإستقبال الضيوف من الأهل والأقارب .

كما تحرص العائلات على إعداد وجبات معينة من الطعام وخاصة من اللحوم والبط والدجاج إضافة إلى أنواع من الحلويات والكعك والشيكولاته .

وقد يحرص البعض على الذهاب للمقابرعقب تأدية صلاة العيدوذلك لزيارة موتاهم وقراءة الفاتحة على أرواحهم وإخراج الصدقات.



