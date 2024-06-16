أهالي مدينة بدر يؤدون صلاة عيد الأضحى بساحة حي النرجس

وسط احتفالات مهرجان السعادة

أدى الآلاف من أهالي مدينة بدر في محافظة القاهرة صلاة عيد الأضحى في ساحة حي النرجس وسط أجواء مبهجة يملؤها الفرح والسرور.

وتواجد رجال الشرطة وفرق الحماية المدنية ورجال الإسعاف، في محيط المصلى تحسبا لأي طوارئ وتنظيم حركة السير والمرور ومنع الازدحام وتأمين المصليين أثناء وبعد أداء صلاة العيد.

شارك في تنظيم صلاة عيد الأضحى بمدينة بدر، شباب مجلس أمناء بدر والذين صنعوا وقدموا مهرجان السعادة للأهالي بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2024.

وانتشرت في محيط المصلى مهرجانات العرائس وتوزيع البلالين والتلوين على الوجوه وعربات الحلوى والفيشار والعصائر المجانية، تحت رعاية مجلس أمناء مدينة بدر، بينما خلت باقي شوارع المدينة من الأهالي في الساعات الأولى من صباح أول أيام العيد بسبب درجات الحرارة.