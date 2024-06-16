الآلاف من أهالي الإسكندرية يؤدون صلاة عيد الأضحي بساحة أبوالعباس

أدى المئات من أهالى الإسكندرية، صلاة عيد الأضحى المبارك، صباح اليوم الأحد، في ساحة مسجد أبو العباس المرسي فى منطقة الانفوشى، وسط المحافظة، وذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، والشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية الأوقاف بالإسكندرية، ولفيف من القيادات التنفيذية .



كان قد توافد الالاف من المواطنين لاداء صلاة عيد الاضحى وحرص الاهالى على اصطحاب أطفالهم والتقاط الصور السيلفي ..

وانتشر في محيط المسجد، بائعي البلالين، التي يقبل عليها الأطفال والكبار في الأعياد والمناسبات، كمظهر من مظاهر الفرحة والبهجة.

وفُتحت مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة العيد، وجرى السماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم، كما جرى فتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأقل، وانعقدت غرفة عمليات مديرية الأوقاف لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الأضحى.



وتبادل المصلون الذين توافدوا على ساحات المساجد بتبادل الصور التذكارية عقب انتهاء خطبة العيد، وسط أجواء احتفالية بين الأهالي المتواجدين بالميدان، بصحبة أطفالهم والذين حرصوا على شراء الهدايا ومشاركة ذويهم في الاحتفال.



وعقب الانتهاء من الصلاة توافد المواطنين واطفالهم على المراجيح وشراء الحلوى ورفع البلونات والتقاط السلفى .