طبيبة تكشف أهمية تناول الأطعمة الغنية بالزنك| علامات تشير إلى نقصه

في الصيف، يصبح نظامنا الغذائي أكثر تنوعًا مقارنة بالشتاء، الأطعمة الصيفية غنية أيضًا بالفيتامينات والمعادن الأساسية بالإضافة إلى ذلك، تعزز الفواكه والخضروات الموسمية امتصاص أحد أهم العناصر الدقيقة وهو الزنك.

يلعب الزنك دورًا رئيسيًا في الحفاظ على المناعة، أخبر أليكسي كابانوف، استشاري التغذية ونائب مدير مركز ANO للأبحاث العلمية "التغذية الصحية"، لموقع aif.ru عن كيفية تناول الطعام بشكل صحيح وما هي الأطعمة التي يجب اختيارها للحصول على كمية كافية من الزنك.

ويعد الزنك أحد أهم العناصر الضرورية لتقوية جهاز المناعة، فهو يساعد الجسم على مقاومة الفيروسات، وهو أمر مهم بشكل خاص أثناء الأوبئة الموسمية كما أن الزنك مهم للحفاظ على الوظيفة الإنجابية.

الأطعمة الغنية بالزنك

تحتوي البقوليات على الكثير من الزنك يحتوي 100 جرام من الفول أو الحمص أو العدس على ما يقرب من ثلث القيمة اليومية للزنك. للحصول على امتصاص أفضل ينصح بنقع البقوليات قبل طبخها.

قم بإدراج بذور اليقطين والمكسرات والسبانخ وبذور عباد الشمس بانتظام في نظامك الغذائي وغالبًا لا تحظى هذه الأطعمة بالاهتمام الذي تستحقه في التغذية اليومية.

يحتوي صفار بيضة واحدة على ثلث الاحتياجات اليومية من الزنك.

تعتبر الشوكولاتة الداكنة والكاكاو أيضًا من مصادر الزنك كما أن الشوكولاتة الطبيعية تجمع الزنك مع المعادن المفيدة الأخرى مثل الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والحديد وفيتامينات ب.

المنتجات التي تعزز امتصاص الزنك

الأطعمة الغنية بفيتامين C (الحمضيات، الكيوي، الفلفل الأخضر، الطماطم)، البريبايوتكس (الموز، البصل، الثوم) والأطعمة البروتينية (المكسرات، الحبوب، اللحوم الخالية من الدهون، الأسماك) تساعد الجسم على امتصاص الزنك بشكل فعال.

المنتجات التي تعيق امتصاص الزنك

يجب تجنب الجمع بين الأطعمة الغنية بالزنك ومنتجات الألبان والقهوة والشاي والكحول، لأنها يمكن أن تسبب نقص الزنك في الجسم.

وتقول خبيرة التغذية فاسيليسا بونوماريفا خصيصًا لـ MedicForum: "يمكن أن يظهر نقص الزنك في أعراض مختلفة، والتي غالبًا ما تكون غير محددة ومتنوعة".

العلامات التي قد تشير إلى نقص الزنك

مشاكل الجلد

الجفاف، التقشر، حب الشباب، الأكزيما أو التهاب الجلد وتأخر التئام الجروح.

انخفاض المناعة

الإصابة بنزلات البرد والالتهابات المتكررة والشفاء على المدى الطويل من نزلات البرد.

مشاكل في الشعر والأظافر

تساقط الشعر، وهشاشة الشعر وظهور بقع بيضاء على الأظافر وهشاشتها وبطء نموها.

مشاكل في الجهاز الهضمي

فقدان الشهية ضعف حاسة التذوق والشم.

مشاكل في الجهاز التناسلي

عند الرجال: انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون، ومشاكل في الفاعلية.

عند النساء: عدم انتظام الدورة الشهرية، وصعوبة الحمل.

الاضطرابات النفسية والعاطفية

التهيج، والاكتئاب انخفاض الوظيفة الإدراكية، وتدهور الذاكرة والتركيز.