توافد المصلين لصلاة عيد الأضحى المبارك بمساجد الإسكندرية

بدء منذ قليل توافد الالاف من المصلين الى مساجد محافظة الاسكندرية استعدادا لاداء صلاة عيد الاضحى المبارك، حيث امتلأت الساحات بالرجال والنساء والأطفال، وسط أجواء من الفرح والبهجة وسط تعالى أصواتهم بتكبيرات العيد وأجواء روحانية احتفالا بعيد الأضحى يردد المصلين تكبيرات الله اكبر الله اكبر الله ولله الحمد الله اكبر كبير والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا، لبيك لا شريك لك.

بدأ توافد المصلين عقب صلاة الفجر، لحجز أماكنهم في ساحات الصلاة بسبب الزحام الذي شهدته بعد توافد الآلاف من الأسر والأفراد والشباب والأطفال للمشاركة في هذه الشعيرة الدينية.

وتوافد المئات من المواطنين الى ساحات مسجد ابى العباس بمنطقة بحرى بوسط المحافظة حيث صدحت تكبيرات العيد في كل مكان، وارتسمت على وجوه المصلين مظاهر البهجة والسرور مع مشاركة الأطفال، الذين ارتدوا ملابس العيد الجديدة، وشاركوا في ترديد التكبيرات والتهنئات.

برزت أشهر أماكن صلاة عيد الأضحى 2021 في محافظة الإسكندرية، في مجمع المساجد بمنطقة بحري، ويأتي على رأسها مسجد المرسي أبو العباس، ويعد أحد معالم المدينة الساحلية من الناحية الدينية الإسلامية.

وعلى القرب من منطقة بحري، يتواجد مسجد «المصطفى»، ويقع في أهم مناطق الإسكندرية وأكثرها حيوية، هي منطقة محطة الرمل، ومسجد القائد إبراهيم، ومسجد أم المؤمنين في منطقة زيزينيا ومسجدا سيدي جابر وسيدي بشر، ومسجد شرق المدينة وهي المنطقة التي تشهد كرنفالات عديدة ومظاهر احتفالات مميزة.

وتبرز مساجد أخرى في مناطق ذات كثافة سكنية عالية، أبرزها مسجد «الزهراء» في منطقة السيوف، ومسجد «ابن كثير» في منطقة فليمنج، ومسجد «النور» في منطقة العجمي. ومسجد الحديد والصلب بالعجمى .

وكانت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، جهزت 513 ساحة لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحي موزعة على 11 إدارة فرعية لخدمة أهالي المحافظة في مختلف الأحياء، وفتح جميع مصليات السيدات بالمساجد والسماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم، فضلا عن تخصيص 1026 إماما وخطيبا ليكون لكل ساحة إمام أساسي وآخر احتياطي، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر المديرية و11 غرفة فرعية بجميع الإدارات، لرصد أي معوقات أو مشكلات خلال إقامة صلاة العيد.