صندوق الاستثمارات السعودي يشتري حصة في أكبر مطار في بريطانيا

أعلن أكبر مساهم في مطار هيثرو في بريطانيا يوم الجمعة أن صندوق الثروة السيادي السعودي ومجموعة فرنسية للاستثمارات الخاصة استحوذا على حصة 38% في المطار.

ومطار هيثرو أحد أكثر المطارات ازدحاما في العالم وهو مملوك من كونسورسيوم "إف جي بي توبكو"، وتحوز شركة البنية التحتية الإسبانية العملاقة "فيروفيال" أكبر حصة (25%).

كما أن المطار هو أكبر مطار في بريطانيا وأحد أكبر المطارات في العالم حيث استخدمه العام الماضي أكثر من 79 مليون مسافر، ويعتبر المطار الرئيس لمدينة لندن التي يوجد فيها 6 مطارات.

وفي نوفمبر، قالت الشركة الاسبانية "فيروفيال" إنها تعتزم بيع حصتها وسيحصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي على 10% بينما تذهب الـ15% الأخرى إلى مجموعة "أرديان" الفرنسية للاستثمارات الخاصة، لكن الصفقة عطلتها مجموعة من صغار المساهمين في "إف جي بي توبكو" الذين طالبوا بالسماح لهم ببيع أسهمهم بالشروط نفسها.

وأفادت "فيروفيال" بأن "أرديان" وصندوق الاستثمارات العامة السعودي قدما عرضا معدلا للاستحواذ على أسهم تمثل 37.62% من رأس مال شركة "إف جي بي توبكو" مقابل 3.3 مليارات جنيه استرليني (4.1 مليارات دولار)، مشيرة إلى أنها قبلت العرض.

وأضافت أن "أرديان" ستستحوذ على نحو 22.6% من الأسهم بينما سيحصل صندوق الاستثمارات العامة على 15%.

وتدير شركة "فيروفيال" المتخصصة في إدارة البنية التحتية للنقل، مجموعة واسعة من الأصول العالمية من بينها مطارات في تركيا ونيويورك.

ولم يكن مطار هيثرو أحد الأصول الأساسية للشركة الإسبانية، علما أنها اشترت حصتها في مطار هيثرو في عملية استحواذ عام 2006 وامتلكت في البداية 56% من المؤسسة، قبل أن تخفضها تدريجا.

ويرأس الشركة الاسبانية رافائيل ديل بينو ثالث أغنى رجل في إسبانيا، بثروة تقدر بـ6.1 مليارات دولار حسب مجلة "فوربس" الأمريكية.

وكانت "فيروفيال" ترغب في البداية في بيع حصتها بالكامل في "إف جي بي توبكو" لكن بعد تدخل صغار المساهمين اضطرت إلى تغيير استراتيجيتها وستحتفظ بنسبة 5.25% من حصتها.

وأكدت الشركة الاسبانية أن الصفقة تظل خاضعة لموافقة الجهات التنظيمية.

وتمتلك الشركة الإسبانية أيضا حصة 50% في ثلاثة مطارات أخرى في المملكة المتحدة "أبردين" و"غلاسكو" و"ساوثامبتون"، بالإضافة إلى 60% من مطار "دالامان" التركي وحصة 49% في المحطة الرقم واحد الجديدة في مطار "جون كينيدي" في نيويورك.

وتعمل الشركة في أكثر من 15 دولة ولديها قوة عاملة تزيد عن 24 ألف فرد حول العالم، وهي مدرجة في بورصة "يورونكست" بأمستردام وفي بورصة إسبانيا وفي "ناسداك" بالولايات المتحدة.

وفي العام الماضي أثارت الشركة غضب الحكومة الإسبانية بنقل مقرها الرئيسي إلى هولندا في قرار قالت إنه سيمنحها إمكان الحصول على قروض بفائدة أدنى ويجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين.