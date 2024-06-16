أكثر من 22 ألف شخص| مظاهرة في حب أغاني الهضبة بـ بيروت ..صورة

حضر حفل الفنان عمرو دياب في العاصمة اللبنانية بيروت، أكثر من 22 ألف شخص، على أحد المسارح الكبرى هناك، ضمن موسم الحفلات الصيفية المقام في عدد من المدن اللبنانية ويضم عدد كبير من نجوم الغناء العربي.

جمهور حفل عمرو دياب في لبنان صيف 2024

أعرب عمرو دياب عن سعادته بثانِ حفلاته هناك حيث قدم حفله السابق خلال أغسطس الماضي، بعد غياب سنوات عن إحياء حفلات غنائية في لبنان، وطالبهم بإقامة حفل سنوي هنا ولن يتردد في مقابلة الجمهور اللبناني كل عام.

احتفل عمرو دياب مع الحضور بأحدث أغانيه “تتحبي”، وقدم مقطع منها بدون موسيقى احتفالا بطرحها مع موعد الحفل.

قدم عمرو مزيج من أغانيه الجديدة والقديمة “العالم الله، تملي معاك، انا وانت، قمرين، ياأنا يالاء، الليلة، ياقمر، الكلام ليك، وغيرها”، مع هتفات جماهيرية ضخمة وتفاعل مميز من الحضور الذين طلبوا منه مختارات من أغانيه فقدمها بعضهما بطريقة سريعة دون موسيقى تنفيذًا لرغباتهم.

استقبل رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الفنان عمرو دياب قبل إقامة حفله بالعاصمة بيروت.

جاءت تحضيرات مسرح حفل عمرو دياب في لبنان على نطاق واسع وكتبت حروف اسمه بأضواء صغيرة لإضاءتها ليلًا مع وقوفه على المسرح.

حفل عمرو دياب في لبنان صيف 2023 بعد غياب 12 عامًا

كان قد أقام عمرو دياب حفل لبناني سابق خلال أغسطس 2023، بعد غياب 12 عامًا، والذي تسبب في غلق الشوارع المؤدية لمكان الحفل، وحضور كامل العدد من الجمهور، وقدم وصلة غنائية مميزة استمرت لما يقرب من ساعتين.

طرح عمرو دياب حديثًا أغنيتي “الطعامة، تتحبي” خلال اسبوع واحد ، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب ”.

أغنية الطعامة..فريق العمل وكلماتها

أغنية الطعامة من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي توزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلماتها "وتقول كلماتها “روحي ليك إنت طايرة بترفرف نفسي تعرف الغلاوة ديا مانا حياتي لاقيتها بتصفصف علي حبيبي وروحي وعينيا أموت أموت أنا في الطعامه ديا في حاجه بينا حلوة بتريح في المقابلة باينة اهي عليا عايز افسر تاني واوضح ده انت عامل حالة مزاجية أموت أموت أنا في الطعامه ديا على شفايفك سيل عسل نقط لون عيونك جه وقضى عليا ماهو طبيعي لو الشجر سَقط عالخد تفاح دي جاذبية أموت أموت أنا في الطعامه ديا”

أغنية تتحبي.. فريق العمل وكلماتها

أما “تتحبي” فمن كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع محمد يحيى، وتقول كلماتها “الدلع يِتشال له ناسه والهّنا بقىّ ليكى حصري والجمال أنتى أساسه حاصري قلبى وعينى حاصري مش ها أبالغ ف المزايا مش ها أعِد وأقول ياعينى شوفى نفسك ف المرايا شوفي وإنتى هاتُعذُريني تتحبى .. تتعشقي أه حرام تتعبى أو تشقي تتهني .. تتمني تتطلُبى طلباتِك مني هو مين يفلت يا ويله ؟ اللى عينيك جت ف عينيه وأنتى واقفه بتِسحريلهُ عاللى شايفهُ الله يعينه واللى مالهوش في الشقاوة لو شافِك يتشاقىّ عادي يانهار أبيض ع الحلاوة القمر طل الليلادي”.