رئيس الجياد يلتقى بالجهاز الفنى لعمومى سيدات اليد

ألتقىً سيد سمرة رئيس مجلس إدارة نادى أصحاب الجياد بـ الجهاز الفني والإداري لفريق العمومي سيدات لكرة اليد قبل إنطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد

و يضم الجهاز الفني والطبي والإداري الكابتن عمرو قاسم رئيس جهاز كرة اليد بنات والكابتن وليد أبو العطا المدير الفني للفريق ومدرب منتخب مصر للسيدات الأسبق والكابتن عمرو الصاحي المدرب العام للفريق والكابتن همت الكلاف المشرف العام علي الفريق والكابتن ولاء السيد المدير الإداري للفريق والدكتور محمد أشرف أخصائي العلاج الطبيعي للفريق