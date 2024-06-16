محافظ سوهاج يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

حرص اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، المهنئين من أبناء سوهاج، على استقبال الذين توافدوا لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، من مختلف الطوائف والقطاعات وممثلي المجتمع السوهاجى، بحضور اللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام للمحافظة.

حيث استقبل المحافظ عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات، ورؤساء المصالح الحكومية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وممثلي الأحزاب السياسية، والحركات الشبابية، وذوي الإعاقة، والشخصيات العامة، وأهالى سوهاج في جو يسوده الحب، والمودة، وبهجة العيد.

وقدم " الفقي " التهنئة لأبناء وأهالي سوهاج، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً أن يديم الله على مصرنا الغالية نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يعيد علينا تلك الأيام بالخير واليمن والبركات.