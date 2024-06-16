البيت الأبيض يعلن تواصله مع مصر و قطر لدعم وقف إطلاق النار في غزة

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض جيك ساليفان أمس السبت أن واشنطن على اتصال مباشر مع المفاوضين الإسرائيليين والقطريين والمصريين بشأن مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

مفاوضات حول وقف إطلاق النار في غزة

وأشار ساليفان على هامش قمة السلام حول أوكرانيا المنعقدة في سويسرا إلى أن الإدارة الأمريكية قدمت وجهة نظرها بشأن رد حركة "حماس" حول الصفقة.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة قدمت الرد على تعديلات حماس، لافتا إلى أن الخطوة التالية هي نقله عبر الوسطاء للحركة.

ووفقا لساليفان فإن بعض التعديلات التي طالبت بها حركة "حماس" على مقترح وقف إطلاق النار لم تكن متوقعة ويمكن التعامل معها، وبعضها تتعارض مع مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن وقرار مجلس الأمن، مؤكدا أنه "لا يزال هناك سبيل للتوصل إلى اتفاق".

وبين أن الخطوة التالية هي تواصل الوسطاء المصريين والقطريين مع قادة الحركة لمعرفة ما إذا كان هناك سبيل للمضي قدما في المقترح الذي طرحه بايدن، مؤكدا أن المسؤولين الأميركيين على اتصال وثيق ومباشر بالمفاوضين.

وأضاف أنه سيتحدث الأحد مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني حول مستقبل الصفقة المحتملة خلال تواجدهما في سويسرا.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى يوم الاثنين الماضي مشروع قرار أمريكيا بشأن مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وكشفت مصادر يوم الخميس عن تعديلات حركة حماس التي أدخلتها على مقترح صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل والهدنة.

تواصل البيت الأبيض مع أمير قطر بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار

وكان قد أعلن البيت الأبيض أن بايدن أبلغ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال محادثة هاتفية، أن حماس هي العقبة الوحيدة أمام اتفاق الهدنة مع إسرائيل في غزة، وحضه على الضغط على الحركة لقبوله، وفق البيت الأبيض.

وقالت المصادر إن "حماس" تطالب "إعمار قطاع غزة يبدأ في المرحلة الأولى من صفقة التبادل وليس المرحلة الثالثة".

دعم مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة من 16 دولة

أعرب قادة 16 دولة، في بيان مشترك صدر أوئل يونيو بشأن غزة، عن دعمهم لمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين.

والدول الـ16 هي: المملكة المتحدة والأرجنتين والنمسا والبرازيل وبلغاريا وكندا وكولومبيا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وبولندا والبرتغال ورومانيا وصربيا وأسبانيا وتايلاند.

وقال القادة، في البيان الذي نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية اليوم: "باعتبارنا قادة الدول التي تشعر بالقلق العميق بشأن المحتجزين الذين تحتجزهم حماس في غزة بما في ذلك العديد من مواطنينا، فإننا ندعم بالكامل التحرك نحو وقف إطلاق النار واتفاق الإفراج عن الرهائن المطروح الآن على الطاولة وكما حدده الرئيس بايدن في 31 مايو 2024".