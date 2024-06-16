زلزال عنيف يضرب 3 دول| عالم هولندي يثير الجدل أول أيام عيد الأضحى

أثار عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، حالة من الجدل والرعب إذ حذر سكان العالم من زلزال قوي قد يضرب 3 دول في منطقة الشرق الأوسط خلال الأيام القادمة.

العالم الهولندي

العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي أول أيام عيد الأضحى المبارك

كشف العالم الهولندي عن حركة جديدة في الكواكب، حيث قال إن كوكب الزهرة بدايًا من يوم الجمعة 14 يونيو، في زاوية قائمة مع كوكبي الأرض ونبتون.

وهذه الحركة تشير إلى احتمال حدوث نشاط زلزالي، والفترة من 15 إلى 16 يونيو ستكون خطيرة، وسيحدث زلزال قوي تتراوح شدته من 6 إلى 7 درجات على مقياس ريختر.

والصادم في الموضوع أن العالم الهولندي كشف عن اماكن حدوث الزلزال خلال يومي الوقفة وأول أيام عيد الأضحي، وقال أن الأرض ستكون في وضع الزاوية اليمنى مع كوكبي الزهرة ونبتون، مشيرا إلى اقتراني كواكب الزهرة وعطارد والأرض.

العالم الهولندي

ووصف هذا الاقتران بأنه اقتران حاسم، وسيقع في عدة اماكن حسب توقعات تركيا والشرق الأوسط وأفريقيا وقال إن هذا الزلزال سيحدث بعد رصد حالات طبيعية غير مألوفة في هذه المناطق.

متوقعا أن الزلزال سيقع بهذه الأماكن بقوة 6 ريختر، وتحدث أيضا عن تركيا وسوريا ولبنان بأنهم سيكونوا جزء من المنطقة المحفوفة بالمخاطر، ولكن الخطر الأكبر سيكون في شرق إفريقيا بقوة 7 درجات.

وقال العالم الهولندي، إن تركيا وسوريا ولبنان جزء من المنطقة المحفوفة بالمخاطر، ولكن أيضًا شرق إفريقيا ويمكن أن يكون هناك أيضًا نشاط زلزالي بقوة 7 درجات.

ويتابع حديثة، تركيا وسوريا ولبنان، وخاصة تركيا، هي المنطقة الأكثر نشاطًا زلزاليًا.

العالم الهولندي

جدل بين العلماء بسبب تصريحات العالم الهولندي

تسبب العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، رئيس منظمة "استبيان هندسة النظام الشمسي" SSGEOS، جدل كبير بين العلماء، عقب تصريحاته المخيفة عن الزلازل خلال الفترة الأخيرة، حيث يرفض الكثيرون صحة نظرياته التي تربط بين حركة الكواكب والنشاط الزلزالي على الأرض.

ويؤكد العلماء على أن التنبؤ بالزلازل بدقة لا يزال أمراً مستحيلاً حتى الآن، وأن العلوم الحديثة لم تتوصل إلى أي طريقة علمية للقيام بذلك.