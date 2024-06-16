مدرب إنجلترا: لا أشعر بالضغط وشاركت في 3 بطولات حتى الأن

أكد جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا أنه لا يشعر بالقلق حول أن تكون بطولة كأس أمم أوروبا الأخيرة له مع الأسود الثلاثة.

أضاف جاريث ساوثجيت في المؤتمر الصحفي لمباراة صربيا: أكره الضغط على جميع المدربين، لكنها قد تكون الأخيرة بالنسبة لهم جميعًا، هذا هو العالم الذي نعيش فيه.

وتابع: ربما أكون أكثر استرخاءً من معظم المدربين، لأنني قد شاركت في ثلاث بطولات حتى الآن مع منتخب إنجلترا.

وأشار: صربيا ستهاجم غدًا و أنا على علم بذلك، لديهم مزيج جميل في لعبهم، لا أتوقع منهم الجلوس في منطقتهم والدفاع طوال المباراة هذه ليست الطريقة التي لعب بها المدرب ولم أكن أتوقع ذلك.

حول انتقادات روني نجم إنجلترا السابق، للاعبه ترينت ألكسندر أرنولد، رد قائلا: لكل شخص الحق في الحصول على آراء، لذلك هذا هو عالمنا، وعلينا أن نقبل ذلك، ثم علينا أن نذهب ونظهر ما في وسعنا فعله.

وأكمل: أنا سعيد حقًا، لقد تحدثت مع ترينت حول اللعب في هذا الدور منذ أكثر من عام، إنه شيء كان حريصًا عليه حقًا.

ويلتقي منتخب إنجلترا مع صربيا مساء اليوم الأحد في العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ويقع الأسود الثلاثة في المجموعة الثالثة، والتي تضم معهم، سلوفينيا والدنمارك.