في أمسية رائعة حول شئون الجنسية والجوازات والأحوال المدنية أقام الاتحاد العام للمصريين في الخارج ندوة حول هذه الموضوعات عبر منصة زوم حضرها لفيف من السادة رؤساء الجاليات وفروع الاتحاد العام للمصريين في الخارج من مختلف انحاء العالم.

تحدث عبر منصة زوم ضيف اللقاء اللواء د. ناصر درغام الخبير في شئون الجوازات والجنسية والاحوال المدنية اشتمل اللقاء على شرح تفصيلي لكافة المستندات التي يحتاجها المصري في الخارج ، وكذلك الاستثناءات على كل حالة ، وشرح وافي لحالات تجديد جواز السفر واستصدار بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد وضرورة أن يحافظ المصري على جنسيته من خلال الرقم القومي واثبات شخصيته من خلال بطاقة الرقم القومي وإثبات شخصيته عند السفر باستخدام جواز السفر ، كما تحدث اللواء درغام في حالات انتهاء جواز السفر وبعض الحالات الخاصة الواجب فيها الابقاء على صلاحية جواز السفر مدة سنه على الأقل لزوم توفير الإقامه لبعض المقيمين في دول الخليج بناء على طلب السلطات هناك.

الاتحاد العام للمصريين في الخارج يستضيف اللواء د. ناصر درغام الخبير في شئون الأحوال المدنية

الاتحاد العام للمصريين في الخارج يستضيف اللواء د. ناصر درغام الخبير في شئون الأحوال المدنية

الاتحاد العام للمصريين في الخارج يستضيف اللواء د. ناصر درغام الخبير في شئون الأحوال المدنية

الاتحاد العام للمصريين في الخارج يستضيف اللواء د. ناصر درغام الخبير في شئون الأحوال المدنية

الاتحاد العام للمصريين في الخارج يستضيف اللواء د. ناصر درغام الخبير في شئون الأحوال المدنية

الاتحاد العام للمصريين في الخارج يستضيف اللواء د. ناصر درغام الخبير في شئون الأحوال المدنية

الاتحاد العام للمصريين في الخارج يستضيف اللواء د. ناصر درغام الخبير في شئون الأحوال المدنية

وقد اجاب الخبير الإستراتيجي على اسئلة بعض الحضور من كندا وانجلترا واستراليا والنمسا ودولة الإمارات العربية المتحده وقيرغيزستان واشتملت الحالات المعروضه على بعض الحالات الاستثنائية والصعبه خصوصا لأبناء الوطن في اوروبا.

وفي بداية اللقاء رحب المهندس اسماعيل احمد علي رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالضيف الكبير وتمنى تكرار اللقاء الذي اعدته م. مرفت خليل رئيس فرع الاتحاد في بريطانيا وعضو مجلس الإدارة .