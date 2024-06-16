المصريون في أوروبا يهنئون الرئيس السيسي بحلول عيد الأضحى المبارك وبأداء الحج

بمناسبة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، يتقدم الدكتور ابراهيم يونس، نائب رئيس اتحاد الجاليات المصرية في اوروبا، ورئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج فرع ايطاليا، بإرسال برقية تهنئة الى الرئيس السيسي بمناسبة أداء سيادته لفريضة الحج، و الصلاة بالمسجد النبوي وزيارة قبر الرسول الكريم عليه افضل الصلاة والسلام.

كما تقدم الدكتور يونس بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، أعاده الله على سيادته وعلى شعب مصر والأمة الإسلامية بالعزة والإستقرار ، وعلى مصرنا بدوام التقدم والأمن والسلام.

وجاء ذلك ردا على برقية الرئيس عبد الفتاح السيسي التى بعثها الى المصريين في الخارج بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.، نقلتها سفارات وقنصليات مصر إلى أبناء الجالية المصرية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قبيل حلول عيد الأضحى المبارك، يوم الثلاثاء 11 يونيو حيث هنأ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مسلمي مصر بالخارج.

وجاء في البرقية: (إخوتي وأبنائي مسلمي مصر بالخارج إنه لمن دواعي سروري أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى - العلي القدير – أن يجعله عيداً سعيداً مباركاً، وأن يعيده علينا وعلى مصرنا الغالية وشعبها العظيم بالخير واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير .. عيد سعيد".

وأعرب الدكتور ابراهيم يونس، في رسالته عن تقديره لجهود القيادة السياسية التى سجلت للتاريخ إنجازات عظيمة غير مسبوقة للرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية.

وتأتي إحتفالات الجاليات المصرية في أوروبا تعبيرا صادقا عن بهجتهم وسعادتهم بقضاء المناسبات المباركات في مقرات تجمعاتهم وفي رحاب المحاضرات والندوات الدينية ، وصولا الى الاحتفال بحلول يوم عرفه و عيد الاضحى المبارك ثم لقاءات الجاليات المسلمه الأخرى مع التكبيرات الايمانية في ساحات الصلاة، تعايشا مع الأجواء الطيبة المباركة، و تأكيدا على أنهم يعيشون نبض الشارع المصري سواء في الداخل او في الخارج .

وجاءت تهنئة المصريين للرئيس عبد الفتاح السيسي تعبيرا عن تقديرهم للجهود المصرية المبذولة استعدادا لإستقبال ايام العيد المبارك وتأمين الدولة المصرية وتهيئة الأجواء السعيدة لجميع المصريين في شوارع وميادين المدن بمختلف المحافظات.

وقد شارك بهجة أيام العيد المبارك في اوروبا جموع من شباب الجيل الثاني والثالث، واسعدهم المشاركة في تقديم التهاني والتبريكات للقيادة السياسية الحكيمة وللشعب العظيم ولجميع مؤسسات الدولة، ولأسر الشهداء الأبطال.



وأشار ابراهيم يونس، الى انه في ظل الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك وبهذه المناسبة العظيمة توجه اعضاء الاتحاد العام للمصريين في الخارج فرع ايطاليا واتحاد الجاليات المصرية في اوروبا بخالص التهاني للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنيين له دوام الصحة والتوفيق والسداد ، ولشعبنا العظيم التقدم والرقي والإزدهار .