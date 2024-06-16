الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده المصابين بمعارك جنوب غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس السبت مقتل جندي بعد أيام من إصابته في معارك بجنوب قطاع غزة.

وأفاد الجيش بأن الجندي من لواء جفعاتي أصيب بجروح في 10 يونيو في معارك جنوبي قطاع غزة.

وسمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية بنشر اسم الجندي القتيل وهو الرقيب يائير رويتمان.

تغريدة الجيش الاسرائيلي بالإعلان عن مقتل أحد جنودة

يذكر أن قالت "كتائب القسام" الاثنين الماضي في بيان: "تمكن مجاهدونا من تفجير منزل مفخخ في قوة صهيونية تحصنت بداخله في مخيم الشابورة بمدينة رفح وأوقعوا أفراد القوة بين قتيل وجريح وفور وصول قوة الإنقاذ دك مجاهدونا محيط المنزل الذي تم تفجيره بقذائف الهاون".

كما أعلنت أنها قصفت مجددا بقذائف الهاون محيط المنزل الذي تم تفجيره في الجنود الإسرائيليين داخل مخيم الشابورة في رفح.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 8 جنود في قطاع غزة من بينهم نائب قائدة سرية في وحدة الهندسة 601 وضابط برتبة نقيب في تفجير ناقلة جند من طراز "نمار" في حي تل السلطان بمنطقة رفح.

ونشرت وسائل إعلام عبرية مساء أمس السبت تفاصيل مقتل الجنود الإسرائيليين، حيث أكدت من بين التفاصيل التي سردتها أن المدرعة التي انفجرت من نوع "نمر" يوجد فيها الكثير من المواد المتفجرة وألغام يستخدمها جنود الهندسة في عملياتهم.

هذا، وأعلنت "كتائب القسام" تنفيذ "كمين مركب" ضد آليات إسرائيلية متوغلة في منطقة الحي السعودي في تل السلطان غرب مدينة رفح، واستهداف برج جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105".

إلى ذلك، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على موقعه الرسمي ارتفاع عدد القتلى في صفوفه إلى 652 منذ السابع من أكتوبر 2023.

سقوط صاروخ من المقاومة الإسلامية بالعراق على هدف إسرائيلي في حيفا



وكانت قد أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" أمس السبت، ضربها هدفا في حيفا بصاروخ "الأرقب - كروز مطور"، مؤكدة استمرارها في العمليات.

وأكدت"المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم السبت 15-6-2024 هدفا في حيفا المحتلة بواسطة صاروخ الأرقب كروز مطور".