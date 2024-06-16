الأحد 16 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

حسن الخاتمة

خلال آدائها مناسك الحج.. وفاة حاجة من الأقصر بالأراضي السعودية

السيدة الراحلة
السيدة الراحلة

حسن الخاتمة.. توفيت اليوم حاجة في العقد السادس من العمر من قرية الحبيل التابعة لمركز البياضية بجنوب الأقصر، خلال آداء مناسك الحج على جبل عرفات بالمملكة العربية السعودية، وذلك  عقب صلاة مغرب يوم عرفة.
 وكانت الحاجة انشراح الغزالي، 66 عامًا، من قرية الحبيل قد أدت فريضة الحج بعد وقوفها على جبل عرفات، ولم تكن تعاني من أية شكاوى صحية إلى أن انتقلت إلى رحمة ربها وهي ملبية.

وأوضح أهال بالقرية أن الحاجة انشراح، كانت تتمنى زيارة بيت الله الحرام، وقد نالتها ثم توفيت ملبية، داعين لها بالمغفرة والرضوان لاسيما أنها توفيت في يوم عظيم عند الله، فضلًا عن دفنها بأطهر بقاع الأرض بالبقيع.
 

مواد متعلقة

"المدة".. عادة أهل إسنا في يوم "عرفة" لإفطار الصائمين

أمير مكة يطمئن على سير أعمال الحج

أوقاف الأقصر: حملات نظافة وتعقيم للمساجد لاستقبال عيد الأضحى المبارك
الجريدة الورقية