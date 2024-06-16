خلال آدائها مناسك الحج.. وفاة حاجة من الأقصر بالأراضي السعودية

حسن الخاتمة

حسن الخاتمة.. توفيت اليوم حاجة في العقد السادس من العمر من قرية الحبيل التابعة لمركز البياضية بجنوب الأقصر، خلال آداء مناسك الحج على جبل عرفات بالمملكة العربية السعودية، وذلك عقب صلاة مغرب يوم عرفة.

وكانت الحاجة انشراح الغزالي، 66 عامًا، من قرية الحبيل قد أدت فريضة الحج بعد وقوفها على جبل عرفات، ولم تكن تعاني من أية شكاوى صحية إلى أن انتقلت إلى رحمة ربها وهي ملبية.

وأوضح أهال بالقرية أن الحاجة انشراح، كانت تتمنى زيارة بيت الله الحرام، وقد نالتها ثم توفيت ملبية، داعين لها بالمغفرة والرضوان لاسيما أنها توفيت في يوم عظيم عند الله، فضلًا عن دفنها بأطهر بقاع الأرض بالبقيع.

