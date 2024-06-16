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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

لعزومة عيد الأضحى.. حضري شاورما باللحم المشوي اللذيذ

شاورما باللحمة
شاورما باللحمة

تُعتبر الشاورما من الأطباق الشهية والمفضلة لدى الكثيرين في عيد الأضحى، فهي تجمع بين لذة اللحم المشوي ونكهات التوابل الشهية، وإليك طريقة تحضير شاورما لعزومة عيد الأضحى.


 

الشاورما

طريقة عمل شاورما باللحم لعزومة عيد الأضحى

المكونات

-1 كيلوغرام لحمة بقرية

-عصير ليمونتين

- ½ كوب زيت زيتون

- 4 فصوص ثوم مهروسة

- 2 ملعقة كبيرة بهارات شاورما

- ملح وفلفل حسب الذوق

- خبز عربي أو خبز التورتيلا

- طماطم مقطعة إلى شرائح رفيعة

- خس مفروم

- بصل مقطع إلى شرائح رفيعة

- مخلل

- صلصة الطحينة (طحينة، عصير ليمون، ملح، ثوم)

 

طريقة التحضير

1. في وعاء، اخلطي عصير الليمون، زيت الزيتون، الثوم المهروس، بهارات الشاورما، الملح، والفلفل.

2. ضعي شرائح اللحم في الخليط واتركيها تتبل لمدة ساعتين على الأقل في الثلاجة.

3. سخّني الشواية أو الشواية الكهربائية.

4. أسكبي اللحم المتبل على الشواية واشويه حتى ينضج تماماً ويحمر من الجهتين.

5. قطعي اللحم المشوي إلى شرائح رفيعة.

6. قومي بتحضير صلصة الطحينة بخلط الطحينة مع عصير الليمون والثوم والملح.

7. سخّني الخبز في الفرن أو على الشواية.

8. قومي بتسخين شرائح الخبز ثم ضعي عليها اللحم المشوي، الخضار المقطعة، وصلصة الطحينة.

9. لفّي الخبز حول مكونات الشاورما.

10. قدمي الشاورما اللذيذة والساخنة مع المخلل والسلطات.

ويمكنك أيضًا تحضير الشاورما مع الأرز أو الخبز الجانبي.

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