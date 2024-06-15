الفريق المصري يفوز بمسابقة الومبياد جينيس المقامة بجامعة روتشستر في نيويورك

شاركت جمعية شباب الباحثين للابتكار والتنمية برئاسة دكتورة هبة محمود عبد السلام بالومبياد جينيس المقامة بجامعة روتشستر بنيويورك بالولايات المتحدة بعدد ثلاث مشاريع علمية.

وكان الراعي الرسمي للفريق هو المركز الثقافي المصري الأمريكي، وقد فاز الفريق المصري المشارك بميداليتين برونزيتين و ميدالية فضية .

وقد فاز بالميدالية الفضية جنا عبد الفتاح و روميساء جمعة محمد من مدرسة ستم البحر الأحمر و مشروعهم النظارات الذكية التي تساعد ضعاف البصر في التعرف على محيطهم وتساهم في التعلم وتحديد اتجاه الحركة.

الفريق المصري يفوز بمسابقة الومبياد جينيس المقامة بجامعة روتشستر بنيويورك بأمريكا

الفريق المصري يفوز بمسابقة الومبياد جينيس المقامة بجامعة روتشستر بنيويورك بأمريكا

الفريق المصري يفوز بمسابقة الومبياد جينيس المقامة بجامعة روتشستر بنيويورك بأمريكا

الفريق المصري يفوز بمسابقة الومبياد جينيس المقامة بجامعة روتشستر بنيويورك بأمريكا

الفريق المصري يفوز بمسابقة الومبياد جينيس المقامة بجامعة روتشستر بنيويورك بأمريكا

الفريق المصري يفوز بمسابقة الومبياد جينيس المقامة بجامعة روتشستر بنيويورك بأمريكا



كما فاز بالميدالية البرونزية جيروم ماجد لطيف و مهند مجدي سيد من مدرسة ستم البحر الأحمر و مشروعهم استخدام جديد للتحليل الطيفي بالأشعة تحت الحمراء في فرز النفايات.

‎ وفاز أيضا بالميدالية البرونزية محمد يزن عدلة من مدرسة مودرن سكول الشروق و مشروعه حارس المحاصيل المائية – حل للري غير السليم.

وتعتبر هذه المسابقة هي الأشهر عالميا وتقام كل عام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحصلت كل من الطالبتان الفائزتان بالميدالية الفضية بمنحة تعليمية بجامعة روتشستر بقيمة ٢٠ ألف دولار .

و حصل كل من الطلاب الحاصلين علي الميدالية البرونزية بمنحة تعليمية بقيمة ١٥ ألف دولار.