رئيس الجالية المصرية في روسيا يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الأضحى

قدم ايمن العيسوي، رئيس الجالية المصرية في روسيا، التهاني للشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بحلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الجميع باليمن والبركات.

واضاف العيسوي، في تصريحات خاصة للوفد، أن الجالية المصرية في الخارج يعيشون نبض الشارع المصري سواء في الداخل أو في الخارج، واحتفالات العيد والزيارات العائلية في العيد مثل الجميع.

وطالب رئيس الجالية المصرية في روسيا أبناء الشعب المصري الالتفاف حول القيادة السياسية بمصر ودعم الرئيس للإستمرار في بناء الوطن والتقدم نحو الأمام، والحفاظ على وطنهم من المتربصين والأعداء.

ويحتفل المسلمون في مختلف أنحاء العالم بعيد الأضحى في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة حسب التقويم الهجري، والذي سيوافق هذا العام يوم الأحد 16 يونيو .