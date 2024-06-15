المغنيسيوم يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب

أفاد باحثون أمريكيون أن المنتجات التي تحتوي على المغنيسيوم يمكن أن تساعد في مكافحة أمراض القلب والأوعية الدموية، وكذلك الوقاية من مرض السكري.

وبحسب موقع MedicForum، ليس من الضروري تناول المغنيسيوم في الأدوية للحصول على تأثير علاجي، بل يكفي زيادة عدد المنتجات التي تحتوي على هذه المادة بكميات كبيرة.

يمكن أن يكون النظام الغذائي الصحيح فعالاً جدًا للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بهذه الأمراض، والمنتجات التي تحتوي على المغنيسيوم تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري.

لذلك، يقول العلماء أنك بحاجة إلى تناول الخضار والحبوب الكاملة والمكسرات، وهذه المنتجات نفسها مفيدة للجسم وتعمل أيضًا على تعويض نقص المغنيسيوم.

ومع ذلك، ينصح الأطباء أيضًا بمراقبة الاعتدال في تناول الأطعمة، لأن الإفراط فيها يشكل أيضًا خطرًا على الصحة.

أعراض أمراض القلب في الأوعية الدموية

مرض الشريان التاجي هو حالة مرضية شائعة للقلب تؤثر على الأوعية الدموية الرئيسية التي تغذي عضلة القلب، ويرجع سبب مرض الشريان التاجي عادةً إلى ترسبات الكوليسترول (اللويحات) في شرايين القلب.

ويُعرف تراكم هذه اللويحات بتصلب الشرايين، ويقلل تصلب الشرايين تدفق الدم إلى القلب وأجزاء الجسم الأخرى ويمكن أن يؤدي ذلك إلى نوبة قلبية أو ألم في الصدر (ذبحة صدرية) أو سكتة دماغية.

قد تختلف أعراض مرض الشريان التاجي بين الرجال والنساء فالرجال، على سبيل المثال، أكثر عرضة للإصابة بآلام في الصدر، بينما تكون النساء أكثر عرضة للإصابة بأعراض أخرى بجانب الشعور بالانزعاج في الصدر، مثل ضيق النفس والغثيان والإرهاق الشديد.

يمكن أن تتضمن أعراض مرض الشريان التاجي ما يلي:

- ألم في الصدر وضيق في الصدر وضغط في الصدر والشعور بالانزعاج في الصدر (الذبحة الصدرية)

- ألم في العنق أو الفك أو الحلق أو الجزء العلوي من البطن أو الظهر

- ألم أو خدر أو ضعف أو برودة في الساقين أو الذراعين إذا أصيبت الأوعية الدموية في أجزاء الجسم هذه بالتضيّق

قد لا تُشخَّص الإصابة بمرض الشريان التاجي إلا بعد أن تتعرض لنوبة قلبية أو ذبحة صدرية أو سكتة دماغية أو فشل القلب. لذا من الضروري مراقبة أعراض القلب ومناقشة المخاوف مع الطبيب. يمكن اكتشاف مرض القلب (المرض القلبي الوعائي) مبكرًا في بعض الأحيان عند إجراء الفحوصات الصحية المنتظمة.