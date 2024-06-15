المجاعة تحاصر غزة و9 من كل 10 أطفال يعانون فقرا غذائيا (فيديو)

يعاني أطفال غزة من المجاعة بسبب الحرب الصهيونية والحصار المفروض على القطاع منذ 8 أشهر يمنع عنهم الماء والطعام ودمر المدارس والمستشفيات.

وأكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، أن 9 من كل 10 أطفال في غزة يفتقرون إلى العناصر الغذائية الأساسية التي تضمن نموهم وتطورهم الصحي.

وقالت أن النظامين الغذائي والصحي في قطاع غزة انهارا ببسبب الحرب على القطاع منذ 8 أشهر، ما أدى إلى عواقب كارثية على الأطفال وأسرهم.

وأوضحت أن البيانات التي جمعت بين ديسمبر 2023 وأبريل 2024، أظهرت أن 9 من كل 10 أطفال في قطاع غزة، الذي يتعرض للقصف الإسرائيلي منذ أكتوبر الماضي، يعانون من فقر غذائي حاد، مما يعني أنهم يعتمدون على مجموعتين غذائيتين أو أقل يوميًا للبقاء على قيد الحياة.

عدد شهداء غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 37296 شهيد و 85197 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وعبر حساب الوزارة على فيسبوك، أشارت إلى أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 30 شهيد و 95 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية، وذلك في التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 253 على قطاع غزة .