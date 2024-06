خريطة توزيع مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2024

تقدم بوابة الوفد الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية خريطة توزيع مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسى 2024-2025.

وتفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي الجديد خلال شهر يوليو المقبل.

وتعد مدارس التكنولوجيا التطبيقية حكومية نموذجية للتعليم الفـنـي تخضع لمجانية التعليم، وتعمل على تطبيـق المـعاييـر الـدوليـة في طـرق التدريـس.

وأنشئت مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالـشـراكـة بـيـن وزارة التربـيـة والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص أو العام؛ من أجل الارتقاء والنهوض بمنظـومة التعليم الفني بمـصـر، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بسوق العمل المحلي والدولي.

خريطة توزيع مدارس التكنولوجيا التطبيقية

مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة:

١. مدرسة الإمام محمل متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية في التجمع الثالث.

٢. مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات في مدينة بدر.

٣. مدرسة السلام الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية.

٤. مدرسة حلوان الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية.

٥. مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية في مدينة السلام

٦. مدرسة الشهيد النقيب أحمد حامد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية في مدينة نصر.

٧. مدرسة WE المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر .

٨. مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية في حى الأسمارات بالمقطم.

٩. مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية في مصر الجديدة.

١٠. مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية بحى الأسمارات في المقطم.

١١. مدرسة غبور 1 الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية في مدينة 15 مايو

١٢. مدرسة الفخار والحرف التراثية للتكنولوجيا التطبيقية في مدينة الفسطاط القاهرة القديمة.

١٣. مدرسة الهيئة العريية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية في مدينة حلوان.

١٤. مدرسة صناع الغد الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في مدينة بدر.

١٥. مدرسة جينز كار للتكنولوجيا التطبيقية في القاهرة الجديدة.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الجيزة:

١٦. مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية في مدينة العمرانية.

١٧. مدرسة غبور 2 الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية في مدينة 6 أكتوبر.

١٨. مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالشيخ زايد في الجيزة.

١٩. مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية في مدينة الشيخ زايد.

٢٠. مدرسة نهضة مصر للتكنولوجيا التطبيقية في مدينة 6 أكتوبر.

٢١. مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات في مدينة 6 أكتوبر .

٢٢. مدرسة موييكا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في 6 أكتوبر .

٢٣. مدرسة إيفا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في أكتوبر.

٢٤. مدرسة عمار ٢ للتكنولوجيا التطبيقية في مدينة الشيخ زايد.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الإسكندرية:

٢٥. مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة الإسكندرية .

٢٦. مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في شرق الإسنكدرية.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنيا:

٢٧. مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة المنيا.

٢٨. مدرسة محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية في أبو قرقاص.

٢٩. مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

٣٠. مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية في دير مواس.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة أسيوط:

٣١. مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القليوبية:

٣٢. مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية في العبور.

٣٣. مدرسة ماونتين فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في العبور.

٣٤. مدرسة أبو زعبل للتكنولوجيا التطبيقية في الخانكة.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الشرقية:

٣٥. مدرسة السويلي للتكنولوجيا التطبيقية.

٣٦. مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية.

٣٧. مدرسة MCV للتكنولوجيا التطبيقية.

٣٨. مدرسة مدحت السويلي للتكنولوجيا التطبيقية.

٣٩. مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

٤٠. مدرسة أفروإيجبت للتكنولوجيا التطبيقية .



مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنوفية:

٤١. مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية.

٤٢. مدرسة ايفرجرو اللولية للتكنولوجيا التطبيقية

مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة بورسعيد:

٤٣. مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية في شمال بورسعيد.

٤٤. مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية في بحر البقر.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الدقهلية:

٤٥. مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة الدقهلية.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة بالسويس:

٤٦. مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة السويس

مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة بقنا:

٤٧. مدرسة C F C الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة بسوهاج:

٤٨. مدرسة STEP للتكنولوجيا التطبيقية

مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الوادى الجديد:

٤٩. مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الوادى الجديد