"المدة".. عادة أهل إسنا في يوم "عرفة" لإفطار الصائمين

طقوس متوارثة

عادات وطقوس العيد تختلف من محافظة لأخرى في مصر، ويبقى الصعيد متفردًا بعاداته وتقاليده المتوارثة عبر أزمنة عديدة، ومن جيل لآخر؛ ففي إسنا بجنوب الأقصر، يُعد الأهالي بإحدى القرى موائد من أشهى الأكلات قبيل آذان المغرب في يوم عرفة، ليتشاركوا الإفطار وسط أجواء مبهجة، فضلًا عن استقبال كافة المارة لإفطارهم في هذا اليوم، ويعرف هذا التقليد ب"المدة".

عمرو حمادة؛ أحد شباب مدينة إسنا، أكد أن الأهالي في عزبة آل صقر، يحرصون كل عام في يوم عرفة على إعداد موائد مجمعة من كل منازل القرية، يجهزها سكان القرية بكل حب؛ بهدف إفطار ضيوف القرية والمارين من طرقها، وافطار كافة أهالي القرية مسلمين وأقباط.



وأضاف عمرو أن هذا التقليد الذي يجمع أهل القرية على مائدة واحدة، يخلق جو من المودة والرحمة بين أهل القرية؛ لذا يحرص الأبناء على إحياء هذا التقليد كل يوم عرفة من كل عام.

