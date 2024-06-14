أسعار الأسمنت في الأسواق المحلية اليوم السبت

شهدت أسعار الأسمنت في الأسواق المحلية والمصانع المصرية خلال تعاملات، اليوم السبت 14 يونيو، استقرارًا نسبيًا، ليتراوح متوسط سعر طن الأسمنت ما بين 2110 و1940 جنيهًا للطن، وهذه الأسعار استرشادية تخضع للزيادة والنقصان.

وتقدم لكم "بوابة الوفد" تحديثًا يوميًا لأسعار الأسمنت في الأسواق المحلية على حسب أسعار كل شركة، أو مصنع للأسمنت في السوق المصرية، وإليكم آخر الأسعار.

أسعار الأسمنت في مصر:

أسعار الأسمنت

بلغ متوسط أسعار الأسمنت فى السويس للأسمنت "السويس"، 1990 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت الشركة العربية للأسمنت "النصر" 1950 جنيهًا للطن، وسجل متوسط سعر أسمنت وادي النيل "وادي النيل" عند مستوى 1940 جنيهًا.

وسجل متوسط أسعار الأسمنت في لافارج "المخصوص"، سعر 1960 جنيهًا للطن، بينما سجل متوسط سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت "السهم"، عند سعر 1960 جنيهًا للطن، في حين بلغ متوسط سعر أسمنت "السويدي"، نحو 2110 جنيهًا للطن.

وصل متوسط أسعار الأسمنت في حلوان، مستوى 1990 جنيهًا للطن، وسجل متوسط سعر أسمنت سيناء "سيناء 42.5"، عند مستوى سعر 1950 جنيهًا للطن.

الأسمنت الأبيض:

الأسمنت الأبيض

فيما بلغ سعر متوسط سعر سينا للأسمنت الأبيض العادة عند 3900 جنيه للطن، وسعر سينا للأسمنت الأبيض "السوبر"، 3800 جنيه للطن، ورويال المنيا للأسمنت الأبيض "سوبر رويال"، عند 3800 جنيه للطن، و"رويال العادة" 3900 جنيه للطن، أما أسمنت حلوان المنيا "الواحة الأبيض"، فبلغ سعره 3920 جنيهًا للطن.

أسعار الحديد في مصر:

أسعار الحديد

سجل متوسط سعر حديد عز 41 ألفًا و100 جنيه للطن، وبلغ سعر حديد المصريين مستوى 40 ألفًا و900 جنيه للطن ، وحديد العتال نحو 39 ألف جنيه للطن.

بينما بلغ سعر حديد عطية عند مستوى نحو 36 ألفًا و500 جنيه للطن، ووصل سعر حديد المعادي إلى 36 ألفًا و500 جنيه للطن.

وحققت أسعار حديد بشاي 41 ألف جنيه للطن، وسجَّلتْ متوسط أسعار حديد سرحان 36 ألفًا و500 جنيه للطن، وبلغت أسعار حديد مصر ستيل عند مستوى 36 ألفًا و200 جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد العشري عند مستوى سعر 36 ألفًا و500 للطن، وحققَّ متوسط سعر حديد الكومي 36 ألفًا و500 جنيه للطن.