الزمالك يعسكر فى برج العرب غدا استعدادا للقاء المصرى

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه غدا الأحد بعد حصول اللاعبين على راحه لمدة يوم واحد عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين لهدف ووصوله إلى النقطه ال٣١ فى المركز الحادى عشر حيث يستعد الأبيض للقاء المصرى البورسعيدي غدا الإثنين فى الجوله ال٢٦ لبطولة الدوري الممتاز باستاد الجيش ببرج العرب ومن المقرر أن يختار المدير الفني ٢٠ لاعبا للسفر إلى الاسكندريه بعد المران مباشره للدخول فى معسكر مغلق. ويغيب عن لقاء المصري قائد الفريق عمر جابر بسبب حصوله على البطاقه الصفراء الثالثة فى لقاء سيراميكا.

وقرر مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب صرف جزء من المستحقات المتأخره للاعبى الفريق كنوع من التحفيز لهم قبل مواجهة المصري المهمه والتى يسعي لتحقيق الفوز بها لتحسين مركزه فى جدول المسابقه.