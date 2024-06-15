رافينيا عن تصريحات رونالدينيو: شعرنا بالصدمة

رد رافينيا لاعب منتخب البرازيل على تصريحات نجم الكرة البرازيلية، رونالدينيو الذي أعلن عدم متابعته للسامبا في بطولة كوبا أمريكا، مضيفا أن الفريق الحالي الأسوء على الإطلاق.

أكد رافينيا أن الجميع داخل المنتخب البرازيلي يعتبر تصريحات رونالدينيو صدمة، رغم طلبه من فينيسيوس جونيور التذاكر لمشاهدة مباراتنا قبل أيام.

أضاف رافينيا: أنا أعتبره مثلًا أعلى ومرجعًا لكل الفريق ، كل من يعمل هنا يعتبره مرجعًا ، لقد كانت التصريحات عبارة عن ضربة لنا.

وواصل: قبل بضعة أيام ، طلب رونالدينيو من فينيسيوس التذاكر لمشاهدة مباراتنا، تصريحات رونالدينيو كانت مفاجأة ، فهو لم يدلي بتصريح كهذا سابقًا.

وأضاف: كان دائمًا يُظهر دعمه للفريق ، لا أتفق معه ، أنا أدخل عامي الثالث هنا وأرى التفاني والرغبة والفخر بارتداء القميص ، وكل شخص لديه الجودة والجدارة.

وكان رونالدينيو صرح أنه لن يشجع منتخب البرازيل وأعلن اعتزاله قائلا: هذه هي الحياة يا أصدقاء، لقد اكتفيت، اليوم نعيش لحظة حزينة لكل الذين يحبون كرة القدم البرازيلية.

وواصل: من الصعب أن تجد في نفسك الشغف والروح لمتابعة لقاءات هذا الفريق، ربما هذ هو أسوأ برازيل أشاهده في حياتي، أعلن اعتزالي ولن أشاهد كوبا أمريكا ولن أحتفل بأي فوز للمنتخب.

ويلتقي منتخب البرازيل مع كوستاريكا يوم 25 يونيو الحالي في المباراة الأولى لهم في بطولة كوبا أمريكا.