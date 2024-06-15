ماذا يحدث لجسمك إذا اعتدت بدء يومك بكوب من الماء؟

يعد بدء يومك بشرب كوب كبير من الماء أحد أكثر العادات الصحية التي يمكنك اتباعها، ولكن كل شخصين تقريبًا لا يشربون ما يكفي، كما يقول خبراء الجمعية الألمانية للتغذية (DGE).

وبحسب موقع MedikForum.ru، يؤكد خبراء DGE أن عادة بدء اليوم بكوب من الماء تساهم في العديد من العمليات الإيجابية في جسم الإنسان.

"لا يمكن للجسم أن يعمل بدون كمية كافية من الماء، والمشكلة هي أن الجسم لا يستطيع تخزين السوائل باستمرار، لذلك يجب عليك تزويدها بانتظام.

ووفقا لهم، هناك تقنية مجربة تساعدك على تدريب نفسك على شرب المزيد من الماء، بدءا من الصباح: ضع زجاجة أو كوب بجانب سريرك واشربه مباشرة بعد الاستيقاظ، ومن خلال البدء بهذه العادة، يمكنك استخلاص العديد من الفوائد الصحية منها.

ماذا يحدث للجسم إذا بدأت يومك بكوب من الماء؟

تصبح عملية التمثيل الغذائي أكثر نشاطا

أظهرت الأبحاث أن شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يسرع عملية التمثيل الغذائي لديك. السبب: بعد شرب السائل البارد، يرفعه الجسم إلى درجة حرارة الجسم، ويصرف عليه طاقة إضافية، ويحرق المزيد من السعرات الحرارية.

وقال ممثلو DGE: "بالنسبة لأولئك الذين يريدون إنقاص الوزن، يوصى بشكل خاص ببدء اليوم بكوب كبير من الماء".

يقوم الجسم بتنظيف نفسه من السموم بشكل مكثف

عندما ينام الإنسان، يبدأ جسمه عمليات التعافي. يتم تدمير السموم، ويجب إزالة "نفايات الإنتاج" التي يمكن أن يؤدي تراكمها إلى إضعاف عمل الأجهزة المختلفة. يعتبر شرب الماء على معدة فارغة مثاليًا لطرد المواد الفاسدة.

تتحسن وظيفة الجهاز الهضمي

غالبًا ما تحدث مشاكل الجهاز الهضمي مثل آلام البطن وحرقة المعدة والإسهال بسبب زيادة حموضة المعدة. شرب الماء في الصباح على معدة فارغة يخفف الحمض ويساعد في علاج هذه المشاكل.

التهابات المثانة لن تزعجك

ووفقا للبيانات المتاحة، فإن شرب 1.5 لتر من الماء يقلل من احتمالية الإصابة بالتهاب المثانة بنسبة 50 بالمائة تقريبا. يقول الأطباء إن الأشخاص الذين يعانون من التفاقم المتكرر لالتهاب المثانة يمكنهم مكافحة الالتهابات المتكررة بشكل فعال عن طريق استهلاك المزيد من الماء.

يصبح الجلد والشعر أكثر صحة

يساهم نقص الماء في تكوين التجاعيد وحب الشباب ويجعل البشرة باهتة ومترهلة المظهر والشعر باهتًا وهشًا. كوب من الماء في الصباح هو وسيلة جيدة لتخليص مظهرك من علامات الشيخوخة هذه.