تفاصيل حجز شقق فالي تاورز Valley towers ورابط التقديم

قالت وزارة الإسكان، إنه تم طرح وحدات سكنية للأفراد ضمن محور الوحدات بعدد 984 وحدة سكنية بمدينة حدائق أكتوبر ضمن مشروع «فالي تاورز» جاهزة للاستلام الفوري.

ويمكن للراغبين في الحصول على الوحدات بالدخول على الرابط التالي www.reserve.newcities.gov.eg ، ومعرفة شروط الطرح وأسلوب الحجز والموقع والمساحات والأسعار.

حددت وزارة الإسكان موعد فتح باب حجز شقق فالي تاورز Valley towers بمدينة حدائق أكتوبر والمقرر لها الأحد الموافق 30/6/2024.

مشروع فالي تاورز عبارة عن أبراج سكنية تضم شققا تتكون من 3 غرف وصالة وحمام، مساحة 95 و100 متر مربع، ويقع المشروع بمدينة حدائق أكتوبر وبالقرب من المتحف المصري ويطل مباشرة على الأهرامات.

وتضم المرحلة من مشروع Valley towers حوالي 984 وحدة سكنية، يقوم المواطن الراغب في الحصول على وحدة سداد جدية حجز بقيمة 150 ألف جنيه، إضافة لمبلغ 1000 جنيه مصاريف دراسة دفعة واحدة لا تتجزأ.

طريقة الدفع في مشروع Valley towers

يقدر سعر المتر بـ 15 ألف جنيه، للمثال على ذلك تكون أسعار الشقق مساحة 95 مترا بـ مليون و425 ألف جنيه، ويختلف سعر المتر من دور لآخر حسب موقع ودور الوحدة المطروحة للبيع.

يتم استكمال سداد 20 % إضافة إلى 1 % مصاريف إدارية و0،5 % لصالح مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة، ويتم سداد 10 % من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، وسداد وديعة الصيانة طبقا لكراسة الشروط.

ويتم سداد باقي ثمن الوحدة المقدر بـ 70 % على أقساط ربع سنوية متساوية، بأنظمة سداد متنوعة 3 أو 5 أو 7 سنوات بحد أقصي، محملة بالفائدة على رصيد المدين، تُعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح، بالإضافة إلى (2 % طبقا لتعليمات وزارة المالية و0،5 % مصاريف تحصيل).