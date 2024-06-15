السبت 15 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع أداء حجاج الجمعيات الأهلية المناسك

حجاج بيت الله
حجاج بيت الله

يواصل حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية أداء مناسك الحج، وذلك عقب أدائهم الركن الأعظم لأداء فريضة الحج، حيث نجحت نفرة حجاج الجمعيات الأهلية إلى مزدلفة بعد غروب شمس عرفة، لجمع الحصى تمهيدًا لرمي الجمرات بمشعر منى.

نقل الحجاج عقب غروب شمس
وقامت بعثة حج الجمعيات الأهلية بنقل الحجاج عقب غروب شمس عرفة إلى مزدلفة، حيث ينفر الحجاج إلى مزدلفة ويبيت الحجاج بها بعد نفرتهم من عرفات، ثم يقيمون فيها صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا،  ويقومون بجمع الحصى لرمي الجمرات بمشعر منى.
 

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بث مباشر.. حجاج بيت الله الحرام يقفون على صعيد عرفات


وأكد أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أن حجاج بيت الله الحرام يؤدون المناسك بروح معنوية مرتفعة، والحالة الصحية لهم جيدة ، حيث أدوا الركن الأعظم بالوقوف على صعيد عرفات، ومع غروب شمس يوم عرفات قد نفروا بنجاح إلى مزدلفة للمكوث بها حتى منتصف الليل وصلاة المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم ينفرون إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر، ومنهم من يتوجه إلى بيت الله الحرام لتنفيذ طواف الإفاضة، ثم العودة إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى.
 

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حجاج السياحة يشرعون برحلة مباركة من عرفات إلى المزدلفة


وأوضح رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أن أعضاء البعثة يبذلون قصارى الجهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي التي تتابع البعثة لحظة بلحظة للاطمئنان على صحة  حجاج الجمعيات الأهلية وتقديم كافة الخدمات لهم لكي يؤدوا المناسك في سهولة ويسر ، كما حرصت على الاطمئنان على نفرة الحجاج إلى مزدلفة بنجاح.


 

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