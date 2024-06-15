حجاج السياحة يشرعون برحلة مباركة من عرفات إلى المزدلفة

وسط أجواء إيمانية مفعمة بالروحانيات، غادر حجاج السياحة مشعر عرفات بعد أداء الركن الأعظم من أركان الحج، متجهين نحو المزدلفة استعدادًا لمواصلة رحلتهم المباركة.

نجاح عملية النفرة:

أعلنت رئيسة بعثة الحج السياحي، السيدة سامية سامي، عن نجاح عملية تفويج حجاج السياحة من عرفات إلى المزدلفة، مؤكدةً على اتباع خطة محكمة تضمنت تحديد توقيتات محددة لتحرك الحافلات التي خصصتها البعثة لنقل الحجاج، والتي بلغ عددها أكثر من 650 حافلة.

التجهيزات في المزدلفة:

مع وصول حجاج بيت الله الحرام إلى المزدلفة، سارعوا لجمع الحصيات تمهيدًا لرمي الجمرات في اليوم التالي. وتبذل بعثة الحج السياحي جهودًا كبيرة لضمان راحة الحجاج وتسهيل تنقلهم إلى مشعر منى، وذلك تجنبًا للزحام وتوفيرًا للخدمات المتفق عليها مع شركة رحلات ومنافع السعودية.

متابعة الخدمات في منى:

أوضحت السيدة سامية سامي أن لجان بعثة الحج السياحي ستنتقل غدًا إلى مخيمات الحجاج في منى لمتابعة تقديم الخدمات المتفق عليها، والحرص على راحة الحجاج خلال فترة تواجدهم في منى. كما أكدت على استعداد البعثة للتدخل السريع لحل أي أزمات طارئة قد تواجه الحجاج، وذلك بالتنسيق مع شركة رحلات ومنافع السعودية.

رحلة إيمانية مميزة:

يواصل حجاج السياحة رحلتهم المباركة في مشاعر الحج، حاملين معهم مشاعر الإيمان والخشوع، تاركين وراءهم مشاعر عرفات العظيمة، متجهين نحو مشاعر منى استعدادًا لأداء المزيد من المناسك، في رحلة إيمانية مميزة تُجسّد معاني التضحية والامتثال لله تعالى.