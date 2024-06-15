وزير الخارجية السعودي يؤكد تشجيع المملكة مفاوضات إنهاء الحرب في أوكرانيا

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن بلاده تشجع على المفاوضات من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

السعودية تشجع مفاوضات إنهاء الحرب في أوكرانيا

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان أثناء رئاسته وفد "المملكة" في (قمة السلام في أوكرانيا)، في مدينة لوتسيرن السويسرية، إن بلاده تشجع على المفاوضات من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

ويبحث وزير الخارجية السعودي مع قادة وممثلي الدول المشاركة سبل تحقيق السلام، وتكثيف الجهود المبذولة للوصول إلى حل يفضي إلى إنهاء الأزمة وتجنيب المدنيين المعاناة الإنسانية.

وأكد وزير الخارجية السعودي أن أي عملية تفضي إلى تحقيق السلام في أوكرانيا ستحتاج إلى المشاركة الروسية.

وبذلك، يجدد وزير الخارجية السعودي التأكيد على حرص بلاده ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الأوكرانية - الروسية، وإنهاء الحرب في كييف، مشدداً في وقت سابق على أن بلاده "تدعم خفض التصعيد في أوكرانيا والسعي نحو الحلول السياسية التفاوضية".

وقبل ذلك، زار الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، جدة في زيارة رسمية، والتقى حينها بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأكد ولي العهد لـ"الرئيس الأوكراني" أثناء الاستقبال حرص المملكة ودعمها لكافة المساعي والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة، وبحث السبل الكفيلة لتخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.