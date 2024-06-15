النظام الغذائي السيئ يؤدي إلى مرض الانسداد الرئوي المزمن

التدخين هو السبب الرئيسي والرئيسي لمرض الانسداد الرئوي المزمن أو مرض الانسداد الرئوي المزمن ، حيث يمثل المدخنون ما يصل إلى 80-90٪ من جميع الحالات، ويعتقد الخبراء أن نسبة 10-20% المتبقية تتأثر بالانبعاثات الضارة والتدخين السلبي والعوامل الوراثية.

ومع ذلك، وجدت دراسة جديدة نشرت في المجلة الطبية البريطانية أن عامل خطر آخر لمرض الانسداد الرئوي المزمن قد يكون اتباع نظام غذائي غير صحي.

وتتبع الباحثون تأثير النظام الغذائي على خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن بين أكثر من 70 ألف امرأة ونحو 50 ألف رجل، واستمرت الملاحظات حوالي 15 عامًا، وطوال هذه الفترة قام الباحثون بمراقبة جودة النظام الغذائي للمتطوعين بعناية.

وتبين أن الأشخاص الذين أدرجوا في نظامهم الغذائي كميات كبيرة من الخضار والحبوب الكاملة والدهون المتعددة غير المشبعة والمكسرات وأحماض أوميغا 3 الدهنية، وكميات قليلة من اللحوم الحمراء والمصنعة والحبوب المكررة والمشروبات المحلاة بالسكر، وكذلك الكحول المعتدل الاستهلاك، كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن بنسبة الثلث وهذا يشير إلى أن اتباع نظام غذائي صحي يقلل من خطر الإصابة بالمرض.

مرض الانسداد الرئوي المزمن هو الاسم العام لمجموعة من الأمراض، مثل التهاب الشعب الهوائية المزمن أو انتفاخ الرئة، التي تسبب ضيق الممرات الهوائية ومشاكل في التنفس، وتشمل أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن ضيق التنفس بسبب الأنشطة اليومية، والسعال المزمن، والصفير، والتهابات الجهاز التنفسي المتكررة، وزيادة إنتاج المخاط، والتعب، والشفاه أو الأظافر الزرقاء.

ما هو داء الانسداد الرئوي المزمن

داء الانسداد الرئوي المزمن (COPD) هو مرض رئوي التهابي مزمن يتسبب في إعاقة تدفق الهواء خارجًا من الرئتين وتشمل الأعراض صعوبة التنفس والسعال وتكوُّن المخاط (البلغم) والأزيز.

وعادةً ما تحدث الإصابة به بسبب التعرض لفترات طويلة للغازات أو الجسيمات المهيجة، وغالبًا ما تنبعث من دخان السجائر ويكون الأشخاص المصابون بمرض الانسداد الرئوي المزمن أكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض القلب وسرطان الرئة ومجموعة متنوعة من الحالات المرضية الأخرى.

يكون الأشخاص المصابون بمرض الانسداد الرئوي المزمن أكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض القلب وسرطان الرئة ومجموعة متنوعة من الحالات المرضية الأخرى.