السبت 15 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

تزامناً مع عيد الأضحى..

مديرية الصحة بشمال سيناء تحيل طبيبين للتحقيق.. لهذا السبب؟

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أحال الدكتور أحمد سمير بدر وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، اليوم السبت، طبيبين مركز الرعاية الصحية الأولية بالريسة وقرية الميدان؛ للتحقيق لتغيبهم عن العمل.

طبيبي مركز الرعاية الصحية الأولية 

جاء ذلك خلال مرور وكيل وزارة الصحة، المفاجئ على وحدات الرعاية الأولية، بكل من قرية الميدان و المساعيد ووسط مدينة العريش و الريسة، لمتابعة انتظام سير العمل بها والوقوف على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمواطنين بالوحدات، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، للوقوف على أي معوقات واحتياجات ضرورية لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين تزامنا مع عيد الأضحى

ووجه الدكتور بدر إدارة الرعاية الصحية بالمديرية، بسرعة معالجة القصور في أداء الخدمة الطبية، والعمل على دعم الوحدة بقرية الميدان، ومركز الرعاية بالريسة لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين أثناء فترة العيد

وأثني على مستوى الآداء بمركز الرعاية الصحية الأولية بوسط مدينة العريش والمساعيد.

 

 

 

 

مواد متعلقة

11 ساحة في شمال سيناء تستقبل المواطنين لأداء صلاة عيد الأضحى

محافظ المنوفية يتفقد مؤسسة تربية البنات بكفر المصيلحة ويقدم العيدية لأبنائه| صور

محافظ المنوفية يوزع بونات مواد غذائية بالمجان على عمال النظافة

محافظ المنوفية يتفقد مستشفى الرمد ومركز رعاية الأطفال المبتسرين

محافظ دمياط تتابع خطة الصحة لاطلاق عيادة للتأمين الطبى بميدان الساعة

محافظ أسوان يوجه بسرعة التدخل لإصلاح كابل الكهرباء الرئيسي بنصر النوبة

الكنيسة الإنجيلية ببورسعيد توزع وجبات للصائمين في وقفة عرفات|صور)

علي غرار الإسكندرية.. مسؤولي قنا يتحركون بعد بلاغات التسمم بسمك الأرنب السامة
الجريدة الورقية