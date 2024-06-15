مديرية الصحة بشمال سيناء تحيل طبيبين للتحقيق.. لهذا السبب؟

تزامناً مع عيد الأضحى..

أحال الدكتور أحمد سمير بدر وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، اليوم السبت، طبيبين مركز الرعاية الصحية الأولية بالريسة وقرية الميدان؛ للتحقيق لتغيبهم عن العمل.

طبيبي مركز الرعاية الصحية الأولية

جاء ذلك خلال مرور وكيل وزارة الصحة، المفاجئ على وحدات الرعاية الأولية، بكل من قرية الميدان و المساعيد ووسط مدينة العريش و الريسة، لمتابعة انتظام سير العمل بها والوقوف على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمواطنين بالوحدات، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، للوقوف على أي معوقات واحتياجات ضرورية لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين تزامنا مع عيد الأضحى

ووجه الدكتور بدر إدارة الرعاية الصحية بالمديرية، بسرعة معالجة القصور في أداء الخدمة الطبية، والعمل على دعم الوحدة بقرية الميدان، ومركز الرعاية بالريسة لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين أثناء فترة العيد

وأثني على مستوى الآداء بمركز الرعاية الصحية الأولية بوسط مدينة العريش والمساعيد.