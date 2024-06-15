اجتماع غرفة الأزمات بديوان عام مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء

عقد الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، اجتماعًا موسعًا اليوم السبت، لمتابعة الوضع الصحي في المحافظة.

أكد الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، أن الهدف من اجتماع غرفة الأزمات بديوان عام المديرية لمتابعة الوضع الصحي.

مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء

وأضاف الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، أن مسئولي غرفة إدارة الأزمات بديوان عام المديرية، يعملون على مدار الساعة لتلقي اي بلاغات ومتابعة تلقي المرضى والمصابين للخدمات الإسعافية والطبية من خلال غرفة عمليات هيئة الإسعاف، وخدمة طوارئ الوزارة و حتى نهاية عطلة عيد الأضحى المبارك،

وأشار مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، إلي أن استمرار تقديم الخدمات الطبية على الوجه الأكمل خلال أيام عيد الأضحى المبارك، من خلال جميع المستشفيات والوحدات الصحية

وأوضح فتحي عثمان مسؤل التثقيف والاعلام بمديرية الصحة، بان أرقام غرفة الطوارئ، والتي تعمل علي مدار اليوم مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والغرفة المركزية للطوارئ بوزارة الصحة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

هم كالآتى:-

بالمديرية- 0683328471

إدارة الطب الوقائى- 0683322917

السويتش- 0683324475 لتلقي اي شكاوي