تشاكا يحصل على جائزة الأفضل في مواجهة سويسرا والمجر في أمم أوروبا

حصل جرانيت تشاكا، لاعب وسط منتخب سويسرا، على جائزة أفضل لاعب في مواجهة نظيره منتخب المجر، والتي انتهت منذ قليل بفوز المنتخب السويسري بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم أوروبا "يورو 2024" المقامة فى ألمانيا حتى 14 يوليو المقبل.

وحقق منتخب سويسرا انتصارا مهما على حساب نظيره المجر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب راين أنرجي في مدينة كولونيا الألمانية، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لكأس أمم أوروبا لكرة القدم يورو 2024 التي تقام في ألمانيا حتى 14 يوليو المقبل.

وأحرز هدف سويسرا الأول اللاعب كوادوه دواه في الدقيقة 12، وفي الدقيقة 45 سجل ميشيل أيبشير الهدف الثاني، فيما قلص الفارق لـ المجر اللاعب بارناباس فارجا في الدقيقة 66، ثم أنهى بريل إيمبولو المباراة بتسجيله الهدف الثالث لـ سويسرا في الدقيقة 90.

تشكيل سويسرا لمباراة المجر في يورو 2024

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: نيكو إلفيدي- مانويل أكانجي- ريكاردو رودريجيز.

خط الوسط: سيلفان فيدمير- ريمو فريولير- جرانت تشاكا- دان ندوي.

خط الهجوم: روبين فارجاس- زيكي أمدوني- فابيان شير.