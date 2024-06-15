الإقلاع عن التدخين والنشاط البدني إجراءات فعالة للحماية من السرطان

وصف طبيب الأورام ماجوميد سليمانوف الإقلاع عن التدخين والنشاط البدني والتطعيمات بأنها إجراءات فعالة للحماية من تطور السرطان.

وهناك عدة طرق فعالة للمساعدة في تقليل مخاطر عمليات الورم في الجسم، وكثير من الناس لديهم فرصة لتجنب السرطان إذا تخلوا عن العادات السيئة وبدأوا في اتباع أسلوب حياة صحي.

ودعا الطبيب إلى الإقلاع عن التدخين، وهو مادة مسرطنة مباشرة لما لا يقل عن 10 أنواع من السرطان، بما في ذلك (بالإضافة إلى سرطان الرئة) أورام الكبد والبنكرياس، وهو أحد هذه الطرق الفعالة للحماية من السرطان.

وحذر طبيب الأورام من أنه بالإضافة إلى المدخنين النشطين، فإن المدخنين السلبيين معرضون أيضًا لخطر كبير.

وأضاف سليمانوف أنه للحماية من تطور السرطان، من المهم أيضًا عدم التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية النشطة وحماية الجلد من الدباغة المفرطة، بالإضافة إلى أنه يكفي أن تتحرك وأن تكون شخصًا نشيطًا بدنيًا.

وذكر طبيب الأورام أن 150 دقيقة من التمارين المعتدلة أسبوعيًا أو 75 دقيقة من التدريب النشط تساعد بشكل كبير في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم والبروستاتا والبنكرياس والمريء.

ولفت الأخصائي إلى أن الالتهابات والفيروسات الفيروسية يمكن أن يكون لها تأثير مسرطن على الجسم، وأوصى بالتطعيم للوقاية منها بالإضافة إلى ذلك، فإن تجنب الكحول واتباع نظام غذائي صحي يساعد في تعزيز دفاعات الجسم المضادة للسرطان، وبحسب سويمانوف، فإن تناول الخضار والخضراوات والدواجن والأسماك الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية يساعد على تقليل الالتهاب، مما ينشط عمليات الطفرة المؤدية إلى السرطان.

ما لا تعرفه عن السرطان

يشير السرطان إلى أي مرض ضمن عدد كبير من الأمراض التي تتميز بتطور خلايا شاذة تنقسم بطريقة لا يمكن السيطرة عليها ولديها القدرة على التسلل وتدمير أنسجة الجسم الطبيعية، وتكون للسرطان في كثير من الأحيان القدرة على الانتشار في جميع أنحاء الجسم.

السرطان هو السبب الرئيس الثاني للوفاة في العالم ولكن معدلات البقاء على قيد الحياة تتحسن لأنواع كثيرة من السرطان بفضل التحسينات التي تشهدها طرق الكشف عن السرطان وعلاجه والوقاية منه.

يحدث السرطان بسبب حدوث تغيّرات أو طفرات في الحمض النووي داخل الخلايا، ويتجمع الحمض النووي الموجود داخل الخلية في عدد كبير من الجينات الفردية، ويحتوي كل منها على مجموعة من التعليمات التي تخبر الخلية بالوظائف التي يجب أن تؤديها، بالإضافة إلى كيفية نموها وانقسامها.

ويمكن أن تؤدي الأخطاء في هذه التعليمات إلى توقف الخلية عن أداء وظيفتها الطبيعية، وقد تسمح للخلية بأن تصبح سرطانية.