أخصائية غدد صماء: صعوبة البلع تحدث بسبب سرطان الغدة الدرقية

تحدثت أخصائية الغدد الصماء أناستازيا فاتيفا عن أعراض سرطان الغدة الدرقية، وأشارت في تعليق لموقع NEWS.ru إلى أن سرطان الغدة الدرقية بعد حدوثه يمكن أن يظل بدون أعراض لفترة طويلة، ومع ذلك، فإن الورم المتنامي يسبب بعض التغييرات: على وجه الخصوص، قد يسبب صعوبة في البلع.

وقالت أناستازيا فاتيفا: "مع نمو الورم، يمكن أن يسبب المرض أعراضًا مثل تورم الرقبة وتغيرات في الصوت وصعوبة البلع".

ماذا يمكن أن يشير إلى ورم الغدة الدرقية؟

السعال: ومن الضروري استشارة الطبيب وفحصه إذا ظهر سعال لا يمكن تفسيره بالزكام، ولا يزول لفترة طويلة.

ضيق التنفس: يمكن أن تظهر مشاكل التنفس أيضًا عندما يصبح تكوين الغدة كبيرًا ويبدأ في التأثير على القصبة الهوائية.

لماذا يحدث سرطان الغدة الدرقية؟

السبب الدقيق غير معروف، ولكن هناك عوامل معينة تزيد من خطر الإصابة بالورم على سبيل المثال، يزداد هذا الخطر إذا كان أحد الوالدين أو الأخ أو الأخت يعاني من مشاكل في الغدة الدرقية.

يعد التهاب الغدة الدرقية (التهاب الغدة المزمن) عاملاً آخر في تطور عملية الأورام، ويمكن اكتشاف سرطان الغدة الدرقية لدى ممثلي أي جنس وفي أي عمر، ولكن من الناحية الإحصائية يوجد في أغلب الأحيان عند النساء.

وإحدى الطرق المهمة لتشخيص سرطان الغدة الدرقية والوقاية منه هي إجراء فحوصات منتظمة مع الطبي، وحذر الطبيب من أن إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية للغدة الدرقية والرقبة، وكذلك الحفاظ على نمط حياة صحي لهما أهمية قصوى.

والجدير بالذكر سرطان الغدة الدرقية هو ورم خلايا يبدأ في الغدة الدرقية، والغدة الدرقية هي غدة على شكل فراشة تقع في قاعدة العنق، تحت تفاحة آدم مباشرة، وتُفرِز الغدة الدرقية هرمونات لتنظيم سرعة القلب، وضغط الدم، ودرجة حرارة الجسم، والوزن.

وقد لا يتسبب سرطان الغدة الدرقية في ظهور أي أعراض في البداية ولكن مع نموِّه، يتسبب في ظهور مؤشرات وأعراض، مثل حدوث تورم في العنق وتغيرات في الصوت وصعوبة في البلع.

توجد أنواع عديدة من سرطان الغدة الدرقية. وتنمو معظم الأنواع ببطء، إلا أن بعض الأنواع قد يكون شرسًا للغاية. ويمكن التعافي من معظم سرطانات الغدة الدرقية بالعلاج.