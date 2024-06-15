خاني وكنت لازم أخلص عليه.. اعترافات زوجة بسكب الزيت المغلي على زوجها بعيد شمس

خاني وكنت لازم أخلص عليه.. بهذه الكلمات حاولت زوجة تبرير محاولة إنهاء حياة زوجها، بعد أن سكبت عليه زيت مغلي في أثناء نومه قاصدة من ذلك قتله، بشقتهما السكنية بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

حروق من الدرجة

وتسببب الزوجة، كما كشفت التحريات، في إصابة زوجها الذي يعمل فني كاميرات، بحروق من الدرجة الثانية، ولم تتمكن من الوصول إلى مبتغاها بإنهاء حياته، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

كما اعترف المجني عليه ؛ بارتكاب زوجته لواقعة الشروع في قتله، لسماعها إياه يتحدث مع أخرى في الهاتف، فدبت نار الغيرة في صدرها، وانتظرت لحظة استغراقه في النوم، وأحضرت زيتًا مغليًَا وسكبته عليه، قاصدة من ذلك إنهاء حياته.

كما شهدت منطقة عين شمس التابعة لمحافظة القاهرة، واقعة لسيدة تحاول قتل زوجها، حيث قامت بسكب إناء زيت مغلي أثناء استغراقه في النوم.

كانت البداية؛ عندما تلقي قسم شرطة عين شمس بلاغا من أحد المستشفيات الخاصة باستقباله فني كاميرات مصاب بحروق من الدرجة الثانية، وعلي الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ بسؤال المجني عليه اعترف أن وراء الواقعة زوجته، بسبب اكتشافها علاقته بسيدة أخرى.

وعقب إعداد الأكمنة، تم ضبط الزوجة، التي اعترفت بالواقعة لقيام زوجها بالتحدث مع سيدة أخرى، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.